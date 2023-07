ProSieben

"Der Heiratsmarkt": Suchen Oma Ursula (72) und Mama Simone (52) den richtigen Partner für ihre Jenny (29) aus?

Unterföhring (ots)

Was haben Oma Ursula (72), Mama Simone (52), Papa Alex (50) und Patenonkel Ali (47) gemeinsam? Sie nehmen die Partnerwahl für ihre Single-Kinder auf dem ProSieben-Heiratsmarkt in die Hand - in der neuen Datingshow "Der Heiratsmarkt", ab Donnerstag, 10. August 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Beweisen die Familien ein glückliches Händchen? Finden sie das Perfect Match oder liegen sie voll daneben? "Der Heiratsmarkt" bringt große Liebe und großes Drama.

"Wir sind mit unserer Wahl sehr zufrieden. Juliette hätte genauso gewählt", ist sich Papa Alex (50) sicher, der mit Patenonkel Ali (47) die Partnersuche für Tochter Juliette (22, Leipzig) übernimmt. Die zeigt sich etwas reservierter: "Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit ihrer Wahl und hatte das Gefühl, die Entscheidung selbst in die Hand nehmen zu müssen."

Single Jenny (29, Dresden) ist mit der Entscheidung ihrer Familie happy: "Ich kann ihre Wahl voll und ganz verstehen. Sie haben einen attraktiven und sportlichen Mann ausgesucht, der gerne reist. Auch seine Familie hat sich gleich gut mit uns verstanden." Oma Ursula (72) und Mama Simone (52) sind genauso zufrieden: "Wir denken, Jenny ist mit unserer Auswahl glücklich und hätte sich genauso entschieden."

Und das sind die weiteren zehn Singles und ihre Familien auf dem ersten #Heiratsmarkt:

Motorradfan Pana (33, Öhringen bei Heilbronn) legt sein Liebesglück in die Hände seiner Eltern, Mama Lina (62) und Papa Jannis (62).

Personal Trainer Philipp (27, Bad Segeberg) lässt sich von Mama Petra (57) und Papa Daniel (54) verkuppeln.

Feinoptikerin Linda (35, Tuttlingen) ist sich sicher, dass Mama Sabine (61) und Schwester Cindy (40) den richtigen Blick haben.

Familienmensch Max (25, Neumünster) hört auf das Urteil seiner Schwestern Marieke (28) und Amelie (19).

Influencerin Roaya (32, Berlin) glaubt an die Männerkenntnis von Mama Paravaneh (66) und Freundin Anna (32).

Zwei-Meter-Mann Roman (35, Köln) hofft auf das glückliche Händchen von Papa Peter (75) und Freund Sönke (33).

Abenteurerin Ornella (26, Heilbronn) vertraut auf Mama Gabriela (50) und Freundin Jessica (20).

Für Dauer-Single Jay Jay (33, Köln) begeben sich Cousin Samet (24) und dessen Frau Mine (25) auf die Partnerinnen-Suche.

Schlagersängerin Natalie (30, Baden-Baden) lässt ihren nächsten Partner von Ex-Schwiegermama Lina (47) und Cousine Vivienne (19) unter die Lupe nehmen.

Frauenversteher Alex (33, Nürnberg) gibt die Partnerinnenwahl in die Hände von Papa Gerd (67) und Freund Denis (28)

Mehr und detailliertere Infos zur neuen ProSieben-Datingshow sowie den Singles und ihren Familien finden Sie im Folder auf der #Heiratsmarkt-Presseseite.

Das ist "Der Heiratsmarkt"

Sie wollen nur das Beste. Und sie wissen natürlich, wer der oder die Beste für ihre Töchter und Söhne sind: Eltern! Deshalb nehmen sie jetzt die Partnerwahl für ihren erwachsenen Nachwuchs in die Hand. Auf dem #Heiratsmarkt im sommerlichem Urlaubsflair Kroatiens preisen sie ihre:n Tochter oder Sohn anderen Eltern an und verschaffen sich selbst einen Überblick über das Angebot an Singles, um endlich die oder den Richtige:n für das eigene Kind zu finden. Mit der oder dem Auserwählten und ihren oder seinen beiden Familienmitgliedern ziehen sie dann für einige Tage gemeinsam unter ein Dach. Dort hat das frisch zusammengeführte Paar Gelegenheit, sich unter der strengen Beobachtung der Angehörigen näher kennenzulernen und im besten Fall näherzukommen. Bis die Familien beim nächsten "Heiratsmarkt" vielleicht wieder komplett neu gemischt werden ... Beweisen die Begleiter:innen ein glückliches Händchen bei der Partnerwahl? Welche Überraschungen erwartet die Familien beim Zusammenleben? Finden sie die Liebe des Lebens für ihren Nachwuchs? Annemarie Carpendale moderiert den #Heiratsmarkt auf der kroatischen Insel Hvar. Produziert wird die Dating-Show von Cheerio Entertainment und FOX Alternative Entertainment.

"Der Heiratsmarkt" - ab Donnerstag, 10. August 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

