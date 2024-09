BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.

Personelle Veränderung beim BDZV: Hauptgeschäftsführerin Sigrun Albert verlässt den Verband

Berlin (ots)

Sigrun Albert verlässt den Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Sie ist seit April 2022 Hauptgeschäftsführerin des BDZV und wird dieses Amt nach einer Phase der geordneten Übergabe niederlegen. Ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest.

"Wir bedauern die Entscheidung von Sigrun Albert sehr und danken ihr herzlich für ihr großes Engagement und die gute Zusammenarbeit im geschäftsführenden Vorstand. Sie hat den Verband in einer herausfordernden Zeit mit großem Engagement vorangebracht. Wir freuen uns, dass Frau Albert in den kommenden Monaten den Übergang gemeinsam mit uns aktiv gestalten wird", sagten die beiden Vorstandsvorsitzenden Matthias Ditzen-Blanke und Stefan Hilscher. "Gemeinsam mit dem Team der Geschäftsstelle konzentrieren wir uns zunächst auf die kommende Woche, mit feierlicher Verleihung des Theodor-Wolff-Preises und dem Kongress, bei dem wir zum 70. Geburtstag des Verbands den Bundeskanzler begrüßen dürfen."

Zur künftigen personellen Aufstellung kündigten die beiden Vorstandsvorsitzenden an: "Wir befassen uns bereits mit einer guten Lösung für die Nachfolge in der Hauptgeschäftsführung unter Einbindung der zuständigen Gremien". Dabei gelte es, bereits eingeleitete Strukturverbesserungen fort- und umzusetzen, um die erfolgreiche medienpolitische Arbeit des Verbands mit klaren Prioritäten in einer für die Branche entscheidenden Zeit sicherzustellen. "Dabei wollen wir weiterhin den Schulterschluss mit anderen Verbänden suchen, zur Stärkung der Medien als Grundpfeiler der demokratischen Gesellschaft", sagten Ditzen-Blanke und Hilscher.

Original-Content von: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V., übermittelt durch news aktuell