Huawei Cloud: Kunden durch kontinuierliche Innovation zum Erfolg auf globalen Märkten befähigen

Auf der HUAWEI CONNECT 2025 hielt Charles Yang, leitender Vizepräsident von Huawei und Präsident von Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, eine Grundsatzrede. Er stellte die innovativen Technologien und Praktiken der Huawei Cloud vor und erläuterte, wie diese den globalen Kunden helfen, durch digitale und intelligente Transformation geschäftlichen Erfolg zu erzielen. Er erklärte, dass Huawei Cloud weiterhin technologische Innovationen vorantreiben und ein umfassendes Support-System mit „einer globalen Cloud-Infrastruktur und zwei Antrieben – Daten und KI" aufbauen werde, um globale Kunden und Partner in die Lage zu versetzen, Wachstum zu erzielen.

Im Zeitalter der digitalen Intelligenz stehen Unternehmen vor komplexen Herausforderungen. Charles Yang stellte die vier Kernfunktionen der Huawei Cloud vor, die Unternehmen beim Wachstum helfen können. Die erste ist KooVerse, eine globale Cloud-Infrastruktur, die Kunden flexible Cloud-Dienste bietet. An zweiter Stelle stehen Data Enablement Services, die Daten effizient bereitstellen und den Wert der Daten freisetzen. Die dritte ist eine One-Stop-Plattform für die KI-Entwicklung, die Unternehmen dabei unterstützt, KI-native Anwendungen einfacher zu erstellen. Viertens vereint Huawei Cloud die besten Praktiken der globalen intelligenten Transformation und stellt sie über Cloud-Services zur Verfügung.

KooVerse: globales Geschäftswachstum beschleunigen

Huawei Cloud erfüllt die Anforderungen von Unternehmen, die auf globale Märkte expandieren, und bietet mit KooVerse eine globale Cloud-Infrastruktur, die Unternehmen weltweit Zugang zu den nächstgelegenen Ressourcen von Huawei Cloud ermöglicht. Das bedeutet, dass Unternehmen von flexiblen, sicheren und stabilen Diensten profitieren und gleichzeitig ihr globales Geschäftswachstum beschleunigen können.

DeFacto, ein führender Fast-Fashion-Händler in der Türkei, bietet E-Commerce-Dienste in über 100 Ländern an und sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert, dass der Datenverkehr während der Werbezeiten um mehr als das Zehnfache ansteigt. Der Containerdienst von Huawei Cloud, der eine automatische Kapazitätserweiterung von 4.000 Pods innerhalb von 30 Sekunden ermöglicht, hat dieses Problem erfolgreich angegangen. Darüber hinaus erreicht DeFacto dank der Huawei Cloud KooVerse eine Antwortlatenz von weniger als 25 ms vor Ort und 50 ms in Ägypten, was die Benutzerzufriedenheit und die Bestellungsumsetzung deutlich erhöht. Seit 2023 laufen die Services von DeFacto seit 659 Tagen stabil in der Huawei Cloud – ein Beweis für das Engagement von Huawei Cloud für Sicherheit, Stabilität und Qualität.

Data Enablement: schnelle Dateneinblicke führen zu besser informierten Entscheidungen

Huawei Cloud bietet Data Enablement Services, die Unternehmen dabei helfen, den Wert ihrer Daten zu ermitteln und ihre Schwächen in Bezug auf Datenverzögerungen in Vorteile bei der Entscheidungsfindung zu verwandeln. Die daraus gewonnenen Daten helfen Unternehmen, ihren Umsatz und ihre Rentabilität zu steigern.

Neogrid, ein führendes Datenintelligenz- und Technologieunternehmen in Brasilien, verarbeitet riesige Datenmengen, die von 2 Millionen aktiven Produkten und 500.000 Echtzeit-Transaktionen, die täglich an POS-Geräten durchgeführt werden, gesammelt werden. Bisher waren diese Daten über verschiedene Plattformen verstreut, was die Entscheidungsfindung verzögerte. Neogrid nutzt nun Huawei Cloud DWS, um Daten aus verschiedenen Plattformen nahtlos zu integrieren und so die Effizienz der Datenintegration um 40 % und die Analyseeffizienz um 50 % zu steigern. Damit haben die Kunden von Neogrid die Möglichkeit, die Daten des Tages vor Arbeitsende zu erhalten und somit früher Entscheidungen zu treffen.

One-Stop-Plattform für die Entwicklung von KI-Anwendungen: KI-native Anwendungen beschleunigen

Huawei Cloud hat sich eingehend mit den Kernszenarien der Branche befasst, um die Kundenanforderungen besser zu verstehen. Huawei Cloud bietet KI-Lösungen für Unternehmen aus einer Hand durch umfassende Innovationen, die Rechenleistung, Basismodelle und Toolchains umfassen und Unternehmen dabei helfen, ihre eigenen Modelle und branchenspezifischen KI-Anwendungen zu entwickeln.

Wanhua Chemical, ein weltweit führendes Unternehmen der chemischen Industrie, unterhält auf seinem Campus in Yantai in der chinesischen Provinz Shandong über 30.000 Betriebsgeräte. Bislang verursachten diese Geräte jedes Jahr enorme Wartungskosten. Durch den Einsatz des Pangu-Prognosemodells von Huawei Cloud konnte Wanhua Chemical jedoch eine vorausschauende Wartung von über 2.000 wichtigen Geräten durchführen, wobei die Vorhersagegenauigkeit bei über 90 % lag. Das Unternehmen hat außerdem das Pangu-Inferenzmodell genutzt, um ein Fehlerdiagnosesystem zu entwickeln und die manuelle Inspektionszeit um 20 % zu reduzieren. Darüber hinaus hat Wanhua Chemical einen Agenten für die Überprüfung von Standardarbeitsanweisungen (SOP) auf der Entwicklungsplattform für vielseitige Agenten von Huawei Cloud entwickelt, der die Effizienz der Überprüfung um mehr als 50 % verbessert. Die KI-Funktionen von Huawei Cloud wurden in mehr als 500 Szenarien in über 30 Branchen implementiert und ermöglichen Unternehmen einen bedeutenden Fortschritt bei der intelligenten Transformation.

Gemeinsame Entwicklung von Best Practices für den Wandel: Eine hochwertige globale Entwicklung von Unternehmen ermöglichen

Huawei Cloud wandelt seine Erfahrungen im Bereich der digitalen und intelligenten Transformation in eine reproduzierbare Referenzarchitektur für den intelligenten Wandel von Branchen um und stellt diese seinen Kunden über Cloud-Dienste zur Verfügung, um eine hochwertige Unternehmensentwicklung zu ermöglichen.

Changan Automobile hat CodeArts von Huawei Cloud genutzt, um seine F&E von einer wasserfallartigen Methodik in eine auf einer einheitlichen Plattform basierende umzuwandeln und so die F&E-Effizienz um 30 % zu steigern. Huawei hat Changan Automobile auch durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie China Unicom beim Aufbau von „einer Cloud, einem Netzwerk, einer Plattform" unterstützt und damit eine flexible Fertigung auf Basis von Daten vorangetrieben. Innerhalb dieser Plattform werden 5G und IoT eingesetzt, um 12.000 Geräte zu vernetzen, wodurch Changan Automobile Daten aus allen Bereichen miteinander verbinden kann. Darüber hinaus hat Changan Automobile auf der Grundlage der umfassenden Datenservice-Fähigkeiten von Huawei Cloud eine einheitliche Datenplattform aufgebaut, die die Lieferzeit für Bestellungen von 21 auf nur 15 Tage reduziert.

Charles Yang hob die systematischen End-to-End-Fähigkeiten von Huawei Cloud hervor, die die Cloud-Grundlage, die Toolchains für die Technologieentwicklung und die Erfahrungen sowie die maßgeschneiderten Beratungs- und Professional Services und die Automatisierungstools und -plattformen umfassen. Diese Angebote beschleunigen die digitale und intelligente Transformation von Unternehmen. Huawei Cloud steht bereit, um Unternehmen weltweit seine Technologie, Erfahrungen und Dienstleistungen anzubieten, gemeinsam mit ihnen eine solide Cloud-Grundlage zu schaffen, die jeden Schritt ihrer Transformation unterstützt, und eine historische Reise in Richtung des intelligenten Zeitalters zu beginnen.

