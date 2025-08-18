HUAWEI CLOUD

Huawei als Leader im Gartner® Magic Quadrant für Container-Management ausgezeichnet

Am 6. August veröffentlichte Gartner den Magic Quadrant for Container Management 2025 und positionierte Huawei im „Leaders"-Quadrant. Diese Anerkennung ist auf das umfassende Know-how und die strategischen Investitionen von Huawei Cloud in Cloud Native 2.0 zurückzuführen. Huawei Cloud hat mit der Einführung mehrerer innovativer Container-Produkte wie CCE Turbo, CCE Autopilot, Cloud Container Instance (CCI) und dem Ubiquitous Cloud-Native Service (UCS) eine Vorreiterrolle übernommen. Diese Produkte bieten die optimale Cloud-native Infrastruktur für die Verwaltung großer, skalierbarer Container-Workloads in Public Clouds, verteilten Clouds, Hybrid Clouds und Edge-Umgebungen.

Huawei Cloud ist in allen untersuchten Anwendungsfällen wettbewerbsfähig, darunter neue Cloud-native Anwendungen, Containerisierung bestehender Anwendungen, KI-Container, Edge-Anwendungen und Hybrid-Cloud-Anwendungen, insbesondere im Bereich KI-Container.

Huawei Cloud leistet einen aktiven Beitrag zu Open-Source und ist führend im Ökosystem für Cloud-native Technologien. Huawei Cloud hat an 82 CNCF-Projekten mitgewirkt, hält über 20 Sitze als Project Maintainer und ist der einzige chinesische Cloud-Anbieter , der eine Position als Vice-Chair im Technical Oversight Committee (TOC) der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) innehat.

Huawei Cloud bietet die branchenweit umfassendste Container-Produktmatrix, die Public Cloud-, Distributed Cloud-, Hybrid Cloud- und Edge-Szenarien abdeckt, und hat sich weltweit durchgesetzt.

Starzplay, eine OTT-Plattform im Nahen Osten, nutzte Huawei Cloud CCI für den Übergang zu einer serverlosen Architektur und konnte so Millionen von Zugriffsanfragen während der Cricket-Weltmeisterschaft 2024 verarbeiten und gleichzeitig die Ressourcenkosten um 20 % senken.

Der führende singapurische Logistikdienstleister Ninja Van nutzt vollständig containerisierte Dienste mit Huawei Cloud CCE, um Unterbrechungen während Spitzenzeiten zu vermeiden und die Effizienz der Auftragsabwicklung um 40 % zu verbessern.

Chilquinta Energía, eines der drei großen chilenischen Energieunternehmen, hat seine Big-Data-Plattform mit Huawei Cloud CCE Turbo auf eine Cloud-native Architektur umgestellt und damit eine Verbesserung der durchschnittlichen Leistung um 90 % erreicht und intelligentere Abläufe ermöglicht.

Die führende nigerianische E-Commerce-Plattform Konga hat vollständig auf eine Cloud-native Architektur auf Basis von CCE Turbo umgestellt, die ein reibungsloses Einkaufserlebnis für Millionen von monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzern gewährleistet.

Chinas führende Plattform für visuelle Kreationen, Meitu, nutzt CCE und Ascend Cloud Services, um die Bereitstellung und Inferenz verschiedener Modelle und Algorithmen zu unterstützen. So wird eine schnelle Iteration groß angelegter Schulungen gewährleistet und 200 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern pro Monat ermöglicht, ihre Erinnerungen in Echtzeit zu teilen.

Huawei Cloud wird weiterhin mit globalen Betreibern zusammenarbeiten, um Cloud-native Technologie-Innovationen voranzutreiben und gemeinsam erfolgreich zu arbeiten.

