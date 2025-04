The smarter E Europe

The smarter E Europe 2025: Diskurse und geballtes Energiewissen im Rahmenprogramm

In immer mehr Ländern liefern Sonne, Wind und andere erneuerbare Quellen inzwischen einen stetig wachsenden Teil des Stroms. Doch je schneller der Ausbau voranschreitet, desto komplexer wird das gesamte Energiesystem. Denn die Herausforderung liegt längst nicht mehr in der Erzeugung allein - gefragt ist die intelligente, flexible und koordinierte Integration fluktuierender Strommengen in ein stabiles, zuverlässiges und sektorübergreifendes Gesamtsystem. Genau hier setzt The smarter E Europe an: Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft widmet sich in diesem Jahr den Schlüsselthemen der Energiewende - Flexibilisierung, Digitalisierung und Sektorkopplung. Vom 7. bis 9. Mai 2025 treffen sich auf dem vollbelegten Gelände der Messe München rund 3.000 Aussteller und über 110.000 Fachbesucher aus aller Welt. Mit ihren vier parallel stattfindenden Fachmessen - Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe - bietet The smarter E Europe ein internationales Schaufenster für Innovationen, Geschäftsmodelle und Technologien entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Ob auf den Fachmessen, den dazugehörigen Foren oder Konferenzen - das hochkarätige Rahmenprogramm greift aktuelle Trends, politische Weichenstellungen und technologische Entwicklungen auf.

Ein Ticket, vier Konferenzen - das Wissensquartett für die Energiewelt der Zukunft

Mit einem Ticket erhalten Fachbesucher Zugang zu vier Konferenzen, die im Rahmen von The smarter E Europe stattfinden - Intersolar Europe Conference, ees Europe Conference, Power2Drive Europe Conference und EM-Power Europe Conference. Vom 6. bis 7. Mai 2025 im ICM München bieten sie Entscheidern, Investoren und Strategen eine Plattform für vertiefte Einblicke in die zentralen Stellschrauben der Energiewende: Flexibilisierung, Digitalisierung, Speicherlösungen, E-Mobilität, Sektorkopplung und Smart Grids.

Den Auftakt der Konferenz markiert die Opening Session mit einer Keynote von Greg Jackson, CEO der Octopus Energy Group. Anschließend diskutieren führende Branchenvertreter, wie eine verlässliche erneuerbare Energieversorgung 24/7 durch Speichertechnologien, sektorübergreifende Ansätze und digitale Lösungen realisiert werden kann. Im Rahmen der Intersolar Europe Conference beleuchten weitere Sessions den Ausbau eines resilienten globalen Solarmarkts durch internationale Kooperationen, Wissenstransfer und innovative Geschäftsmodelle - flankiert von der Vorstellung des "Global Market Outlook for Solar Power 2025-2029". Ergänzend rückt eine gemeinsame Session der Intersolar Europe Conference und ees Europe Conference die Qualitätsdimension moderner Batteriespeicher in den Fokus - von Betriebssicherheit über Effizienz bis hin zur Lebensdauer jenseits geltender Standards. Im Rahmen der EM-Power Europe Conference steht zudem die Frage im Zentrum, wie die anstehenden Netzinvestitionen - laut EU bis 2030 rund 170 Milliarden Euro - gezielt in Digitalisierung, KI und sektorübergreifende Netzintelligenz gelenkt werden können.

The smarter E AWARD - der renommierte Branchenpreis für Innovationen aus Energie und Mobilität

Zum Abschluss des ersten Konferenztages rückt die Verleihung des The smarter E AWARDs Innovationen und Projekte ins Rampenlicht, die die Energiewelt nachhaltig voranbringen. In fünf Kategorien - Photovoltaics, Energy Storage, E-Mobility und Smart Integrated Energy und Outstanding Projects - werden Unternehmen ausgezeichnet, die mit zukunftsweisenden Technologien und Ideen den Wandel zu einer erneuerbaren Energieversorgung 24/7 aktiv gestalten. Der The smarter E AWARD wird am Vorabend des Messestartes von The smarter E Europe, den 6. Mai 2025, im ICM München - verliehen. Die Teilnahme ist für Interessierte kostenfrei.

Sieben Messeforen: Wissenstransfer in Echtzeit - kompakt, fokussiert, praxisnah

Ergänzend zu den Konferenzen bietet The smarter E Europe an allen drei Messetagen sieben Messeforen mit einem kompakten, praxisnahen und lösungsorientierten Programm. Experten beleuchten hier technologische Trends, regulatorische Entwicklungen und marktrelevante Themen - direkt im Messekontext, unmittelbar an der Schnittstelle von Produkt und Anwendung. Ein besonderes Highlight ist die neue ees Innovation Hub Stage, die Forschungsinstitute, innovative Aussteller, Marktakteure und Meinungsführer zusammenbringt. Im Mittelpunkt stehen Batteriespeichertechnologien, disruptive Konzepte und zukunftsfähige Geschäftsmodelle - präsentiert in einem dynamischen Format, das Dialog, Innovation und Umsetzung zusammenführt.

Start-up Area: Junge Innovatoren im Fokus

Wer zudem die Dynamik der Energiewende verstehen und gestalten will, sollte den Blick dorthin richten, wo Innovation entsteht: In der Start-up Area von The smarter E Europe zeigen rund 150 junge Unternehmen auf 4.000 Quadratmetern, mit welchen Technologien, Geschäftsmodellen und Ideen sie die Energiezukunft neu denken. Für Besucher bietet dieser Bereich eine konzentrierte Anlaufstelle, um frühzeitig neue Entwicklungen zu entdecken, zukunftsweisende Lösungen kennenzulernen und direkt mit den Innovatoren in den Dialog zu treten. Ob bei den Pitch-Sessions, an den Ständen der Aussteller oder im persönlichen Austausch: Die Start-up Area eröffnet Zugang zu frischen Impulsen und konkreten Anknüpfungspunkten für Partnerschaften, Investitionen oder strategische Weiterentwicklungen. Hier trifft unternehmerischer Pioniergeist auf etabliertes Know-how.

Technologie trifft Praxis: Sonderschau "Bidirektionales Laden"

Ein zentrales Highlight im Rahmenprogramm von The smarter E Europe ist darüber hinaus die erstmals stattfindende Sonderschau "Bidirektionales Laden". Sie greift eines der vielversprechendsten Konzepte für mehr Netzstabilität und Flexibilität im Energiesystem auf: die Integration von Elektrofahrzeugen als mobile Speicher. Während der Strom aus erneuerbaren Quellen stetig zunimmt, bleibt sein systemischer Nutzen bislang hinter den Möglichkeiten zurück - insbesondere, wenn es um die netzdienliche Nutzung von Batteriekapazitäten geht. Hier setzt die Sonderschau an: An allen drei Messetagen erhalten Besucher in Halle C6 - direkt angrenzend an das Power2Drive Forum - fundierte Einblicke in Technologien, Geschäftsmodelle und Anwendungsbeispiele. Tägliche Guided Tours (11:30 und 15:30 Uhr) sowie thematische Fachvorträge runden das Angebot ab. Die Sonderschau wird von führenden Industrie- und Forschungspartnern getragen und markiert einen wichtigen Schritt hin zu einer sektorübergreifenden, flexiblen Energielandschaft.

Vorfreude bei den Veranstaltern

Vor dem Beginn von The smarter E Europe 2025 ist bei den Veranstaltern die Vorfreude bereits groß. Jens Mohrmann, CEO der Freiburger Wirtschaft, Touristik und Messe (FWTM) erklärt: "Wie schon im vergangenen Jahr sind die 206.000 Quadratmeter in den 19 Messehallen und dem Freigelände der Messe München vollständig belegt. Mehr geht einfach nicht. Und das ist in meinen Augen ein klares Signal: Die Themen von The smarter E Europe sind hochaktuell, das weltweite Interesse ungebrochen." Markus Elsässer, Gründer und Geschäftsführer der Solar Promotion GmbH, fügt hinzu: "Einmal mehr wird München für einige Tage der Mittelpunkt der Energiewelt sein. Von allen Kontinenten kommen Visionäre und Innovatoren, Macher und Entscheider zusammen, um hier Gedanken auszutauschen und zu diskutieren, Kooperationen zu knüpfen und zu vertiefen und Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Bei The smarter E Europe wird die Energiewende gelebt, von München aus werden Impulse in die Welt gehen."

The smarter E Europe vereint als Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft vier Fachmessen (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe) und findet vom 7. bis 9. Mai 2025 auf der Messe München statt.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.TheSmarterE.de

The smarter E Europe

"Accelerating Integrated Energy Solutions" - dieses Ziel verfolgt The smarter E Europe, Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft. Im Kontext einer zukunftsfähigen Energiewelt stehen erneuerbare Energien, Dezentralisierung und Digitalisierung sowie branchenübergreifende Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung 24/7 in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr im Fokus.

Auf insgesamt vier Fachmessen bringt The smarter E Europe relevante Akteure aus aller Welt zusammen und stellt die neuesten Marktentwicklungen, Trends und Technologien in den Mittelpunkt. Alle Messen finden vom 7.-9. Mai 2025 auf der Messe München statt:

Intersolar Europe - die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft

ees Europe - Europas größte und internationalste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme

Power2Drive Europe - die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität

EM-Power Europe - die internationale Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen

Veranstalter von The smarter E Europe sind die Solar Promotion GmbH und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM).

Weitere Informationen über The smarter E Europe finden Sie unter: www.TheSmarterE.de.

