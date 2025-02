The smarter E Europe

Hybridkraftwerke sind das Gebot der Stunde

Bild-Infos

Download

München (ots)

Hybridkraftwerke sind das Gebot der Stunde. Die Kombination von Stromerzeugung aus verschiedenen erneuerbaren Energiequellen wie Sonne, Wind und Wasser gepaart mit smarter Speichertechnik hat einen entscheidenden Vorteil: Sie ermöglicht die kostengünstige Integration von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in das Energiesystem. Deshalb werden der Stand der Technik, regulatorische Fragen und die Zukunftsperspektiven im Bereich von Hybridkraftwerken ein Schwerpunktthema sein, wenn sich die weltweite Solarbranche bei der Intersolar Europe trifft. Die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft findet in diesem Jahr bereits vom 7. bis zum 9. Mai im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, in der Messe München statt. Die Veranstalter erwarten 2025 über 3.000 Aussteller und mehr als 110.000 Besucher aus der ganzen Welt.

In ganz Europa entstehen gerade große Hybridkraftwerke: Ein Projekt in Portugal soll nach der Fertigstellung eine 365 Megawatt (MW) PV-Anlage, einen Windpark mit 264 MW, einen 168 MW Batteriespeicher und einen 500 Kilowatt (kW)-Elektrolyseur für die Produktion von grünem Wasserstoff umfassen. In einem Projekt in Spanien wird Photovoltaik mit Wasserkraft kombiniert, wobei die Gesamtleistung des Hybridkraftwerks nach Fertigstellung bei 86 MW liegt. Darüber hinaus wird in Bulgarien derzeit eine Hybridanlage mit 238 MW PV, 250 MW Windkraft und einem 250 MW Batteriespeicher gebaut.

Photovoltaik wächst exponentiell

Die Dynamik beim Zubau von Photovoltaikanlagen bleibt auch weiterhin auf einem hohen Niveau und zeigt weiteres Wachstum: 2023/2024 haben Solaranlagen drei Viertel der weltweit neu installierten Energieerzeugungskapazitäten ausgemacht. Im Jahr 2015 betrug die weltweit installierte Leistung an PV rund 200 GW, bis 2024 konnte die Erzeugungskapazität auf 2.000 GW verzehnfacht werden - die zwei Terawatt-Marke wurde damit geknackt. Die Internationale Energieagentur rechnet bis zum Jahr 2030 mit rund 6.000 GW installierter PV-Leistung, also einer weiteren Verdreifachung in wenigen Jahren. Die durch gleichsam exponentiell ansteigenden Strommengen aus erneuerbaren Energien müssen flexibel und smart ins Stromsystem integriert werden. Die Kombination aus Erzeugung und Speicherung an einem Ort wird ein entscheidender Teil der Antwort auf diese Herausforderung sein. In naher Zukunft dürfte die Kombination aus Solarstromerzeugung auf freien Flächen und Speichern zum Regelfall werden - eine Entwicklung, wie sie beispielsweise bei Heimspeichern in Deutschland zu beobachten ist.

Implodierende Kosten, sinkende Strompreise

Einer der wichtigsten Treiber des umfassenden Booms solcher hybriden Projekte sind die seit Jahren geradezu implodierenden Preise der Komponenten; in den letzten 15 Jahren sanken diese im Bereich der Photovoltaik um 85 Prozent und bei den Batteriespeichern sogar um 90 Prozent. Nach einer Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) vom Juli 2024 liegen die Stromgestehungskosten (LCOE) von Solarparks in Deutschland zwischen 4,1 und 6,9 Eurocent/kWh. Bei der Kombination von PV-Freiflächenanlagen und Batteriespeichern liegt der LCOE bei 6,0 bis 10,8 Cent/kWh. Im Vergleich dazu sind die Gestehungskosten für fossile Kraftwerke heute deutlich höher: Braunkohlekraftwerke kosten 15,1 bis 25,7 Cent, Steinkohlekraftwerke 17,3 bis 29,3 Cent, GuD-Kraftwerke 10,9 bis 18,1 Cent und flexible Gaskraftwerke 15,4 bis 32,6 Cent pro Kilowattstunde. Kernkraftwerke liegen bei 13,6 bis 49,0 Cent/kWh. Hybridkraftwerke machen den Strom in Zukunft also nicht nur grün, sondern erheblich billiger. So gewährleisten sie in der Zukunft die Grundlage für langfristig günstige Strompreise für Industrie, Mittelstand und die privaten Haushalte.

Hybridkraftwerke dienen den Netzen

Begünstigt wird der Trend zum Hybridkraftwerk durch den weltweiten Boom von Batteriespeichern. Denn mit diesen lässt sich Vermarktung des erzeugten Stroms über verschiedene Geschäftsmodelle wie Einspeisevergütung oder Direktvermarktung optimieren. Außerdem ermöglichen Batterien Energiearbitragegeschäfte, also das Speichern von Strom in Zeiten niedriger Preise und die Rückspeisung bei hoher Nachfrage und entsprechenden Preisen, sowie die Bereitstellung von Regelenergie und Netzstabilitätsdienstleistungen. Durch letztere werden Hybridkraftwerke in der Zukunft wesentlich zur Stabilität und Flexibilität der Netze beitragen. Durch smarte Steuerungskonzepte und -prozesse werden sie zwischen den verschiedenen Operationsmodi wechseln und ein optimales Maß sowohl an Wirtschaftlichkeit als auch an Netzdienlichkeit erreichen.

Netzverknüpfungspunkte optimal nutzen

Ein limitierender Faktor für den Zubau von Photovoltaik und Windkraft sind vielfach die Netzverknüpfungspunkte. An diese könnte, anders als dies bisher die Regel ist, mehr potenzielle Erzeugungsleistung angeschlossen werden, als diese eigentlich transportieren können. Eine solche "Überbauung" wäre für Hybridkraftwerke sehr sinnvoll, da Solar- und Windkraftwerk sehr unterschiedliche Erzeugungsprofile haben, die sich in der Kombination ergänzen. Mit dem gemeinsamen Anschluss von Solar- und Windkrafterzeugung, bei einer Überbauung von 250 Prozent könnte man auf insgesamt 53 Prozent Ausnutzung des Netzverknüpfungspunktes kommen. Zum Vergleich: Im Schnitt kommt Photovoltaik alleinstehend auf 13 Prozent, Windenergie auf 33 Prozent. Der deutsche Bundesverband Erneuerbare Energien spricht in diesem Zusammenhang von "Low hanging fruits".

Intersolar Europe - der Treffpunkt der internationalen Solarbranche

Die Intersolar Europe, die in diesem Jahr bereits vom 7. bis zum 9. Mai stattfindet, bietet einen umfassenden Überblick über die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen sowie die großen Trends im Bereich der PV-Hybridkraftwerke. Am Mittwoch, 7. Mai, wird es bei der begleitenden Intersolar Europe Conference von 14.00 bis 15.30 Uhr die englischsprachige Session "Hybrid PV Power Plants II: Strategies for Matching Energy Generation & Power Demand" geben, am Donnerstag, 8. Mai, wird das Thema Hybridkraftwerke von 15.00 bis 16.30 Uhr Gegenstand einer ebenfalls englischsprachigen Session auf dem Intersolar Forum (Halle A3, Stand-Nr.A3.150) sein. Die Intersolar Europe ist Teil der Messeallianz The smarter E Europe. Zu deren vier Teilmessen erwarten die Veranstalter mehr als 3.000 Aussteller und über 110.000 Fachbesucher - von Herstellern, Zulieferern und Händlern über Installateure und Dienstleister bis hin zu Projektentwicklern, Planern und Start-ups - auf 206.000 Quadratmetern in den 19 Messehallen und dem Außengelände des vollständig ausgebuchten Messegeländes in München.

Die Intersolar Europe sowie die Parallelveranstaltungen ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe finden vom 7. bis 9. Mai 2025 im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, auf der Messe München statt.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.intersolar.de

www.TheSmarterE.de

Intersolar Europe

Die Intersolar Europe spiegelt als weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft die enorme Marktdynamik der Solarbranche wider. Unter dem Motto "Connecting Solar Business" vernetzt sie seit über 30 Jahren die maßgebenden Akteure - von Herstellern, Zulieferern und Händlern über Installateuren und Dienstleistern bis hin zu Projektentwicklern, Planern und Start-ups. Dabei stellt sie die aktuellen Trends, Entwicklungen und Geschäftsmodelle in den Fokus.

Die Intersolar Europe findet vom 7.-9. Mai 2025 im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, auf dem Messegelände in München statt. Ob für Strom, Wärme oder Verkehr - im Zeichen einer erneuerbaren Energieversorgung 24/7 finden parallel zur Intersolar Europe folgende drei Fachmessen statt:

ees Europe - Europas größte und internationalste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme

Power2Drive Europe - die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität

EM-Power Europe - die internationale Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen

Ebenso findet parallel die Intersolar Europe Conference statt, in der namhafte Experten bahnbrechende Innovationen in den Mittelpunkt stellen. Um alle Aspekte einer zukunftsfähigen Energiewelt abzubilden, wird diese von drei weiteren Fachkonferenzen begleitet.

Mit der Intersolar India in Gandhinagar, Indien, der Intersolar South America in São Paulo, Brasilien, und der Intersolar Mexico, in Mexico City, Mexiko, erstreckt sich die weltweite Messeserie auf insgesamt vier Kontinente.

Veranstalter der Intersolar Europe sind die Solar Promotion GmbH und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM).

Weitere Informationen über die Intersolar Europe finden Sie unter: www.intersolar.de.

Original-Content von: The smarter E Europe, übermittelt durch news aktuell