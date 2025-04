The smarter E Europe

Premiere der Sonderschau "Bidirektionales Laden": Die Energiewende rollt auf vier Rädern an

Bild-Infos

Download

München (ots)

Strom aus erneuerbaren Quellen ist längst zur Norm geworden - allein in Deutschland lag der Anteil im Jahr 2024 bei rund 60 Prozent der Nettostromerzeugung. Doch die wachsende Menge an grünem Strom stellt die Energieversorgung vor neue Herausforderungen: Die Integration in das bestehende System erfordert dringend mehr Flexibilität. Eine aktuelle Studie des europäischen Branchenverbands Eurelectric in Zusammenarbeit mit EY zeigt, dass der Flexibilitätsbedarf in Europa bis 2030 voraussichtlich doppelt so hoch sein wird. Im Vergleich zu 2021 wird ein Anstieg um das 2,4-Fache auf Tagesbasis - von vormals 153 Terawattstunden (TWh) - sowie um das 1,8-Fache auf Wochenbasis (von 137 TWh) erwartet - ein klares Signal, dass bestehende Strukturen an ihre Grenzen stoßen. Eine vielversprechende Lösung bieten die Akkus von Elektrofahrzeugen. In den nächsten fünf Jahren könnten rund 114 TWh Batteriekapazität aus Elektrofahrzeugen (EVs) bereitgestellt werden. Doch dieses Potenzial bleibt bislang weitgehend ungenutzt. Aus diesem Grund widmet The smarter E Europe dem Thema Bidirektionales Laden in diesem Jahr erstmals eine eigene Sonderschau. The smarter E Europe ist Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft. Im Rahmen ihrer vier Fachmessen - Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe - erwarten die Veranstalter vom 7. bis 9. Mai 2025 rund 3.000 Aussteller und mehr als 110.000 Besucher auf dem vollständig belegten Gelände der Messe München.

Dr. Frank Spennemann, Senior Manager Charging Solutions Energy bei Mercedes-Benz, unterstreicht die Bedeutung vom bidirektionalen Laden, insbesondere der Vehicle-to-Grid-Technologie, für das Gelingen der Energiewende mit klaren Worten: "Forschungssimulationen zeigen, dass bidirektionale Fahrzeuge entscheidend für die Netzstabilität und den Übergang zu erneuerbaren Energien sind." In Frankreich können erste Stromkunden ihre Fahrzeugakkus bereits heute netzdienlich als Stromspeicher einsetzen - im Gegenzug erhalten sie den Ladestrom kostenlos. Möglich wird das durch eine Kooperation des Autoherstellers Renault mit The Mobility House. Marcus Fendt, Managing Director von The Mobility House, erklärt: "Die günstigste Speicheroption sind EV-Batterien, weil Autos im Schnitt 23 Stunden am Tag geparkt sind. In Deutschland liegt die durchschnittliche tägliche Fahrstrecke bei 36 Kilometern - das entspricht etwa 8 kWh Energieverbrauch. Bei effizienteren E-Autos ist es sogar noch weniger."

Technik von heute, Visionen für morgen

Die Sonderschau "Bidirektionales Laden" bietet den Besuchern an allen drei Messetagen in Halle C6, direkt neben dem Power2Drive Forum, die Möglichkeit, sich über bereits heute verfügbare Komponenten und Lösungen zu informieren, Visionen zu erleben und mit führenden Denkern und Machern der Branche ins Gespräch zu kommen. Exponate und Live-Demonstrationen zeigen, wie Vehicle-to-X-Technologien in der Praxis funktionieren - ob Vehicle-to-Grid, Vehicle-to-Building, Vehicle-to-Load oder Vehicle-to-Home. In Fachvorträgen und Diskussionen erfahren die Teilnehmenden aus erster Hand von Experten, wie das bidirektionale Laden unser Energiesystem verändert und welche Entwicklungen die Zukunft prägen werden. Darüber hinaus bietet die Sonderschau Einblicke in inspirierende Projekte und praxisnahe Beispiele aus Deutschland, Europa und der Welt und zeigt auf, wie Unternehmen, Städte und Kommunen die Technologie wirtschaftlich und nachhaltig einsetzen können.

Foren und Guided Tours

Bidirektionales Laden wird eines der Top-Themen auf den Messeforen von The smarter E Europe sein: In sieben hochkarätig besetzten Sessions, fünf davon auf dem Power2Drive Forum, werden verschiedene Aspekte der Vehicle-to-X-Technologien vertieft. Zudem bieten die Veranstalter an allen drei Messetagen geführte Rundgänge an, bei denen die Branchenexperten den Teilnehmer gezielte Einblicke in Technologien, Geschäftsmodelle und die nächsten Schritte auf dem Weg zur Integration von Vehicle-to-Grid & Co aufzeigen. Der Treffpunkt für die Guided Tours ist jeweils um 11:30 Uhr und 15:30 Uhr an der Infotheke der Sonderschau Bidirektionales Laden. Die Teilnehmerzahl ist limitiert und rechtzeitiges Erscheinen ist daher erwünscht.

Sonderschau unterstützt von starken Partnern

Für fachliche Expertise und thematische Breite und Tiefe stehen die Kooperationspartner der Sonderschau Bidirektionales Laden. Die Veranstalter freuen sich über die Zusammenarbeit mit den europäischen Branchenvebänden E Mobility Europe und Eurelectric, der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE), der Lade GmbH, der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, Smart Energy Europe und The Mobility House. Als Sponsoren ermöglichen Sigenergy und Bi-CCS die Veranstaltung.

The smarter E Europe vereint als Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft vier Fachmessen (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe) und findet vom 7. bis 9. Mai 2025 auf der Messe München statt.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.TheSmarterE.de

The smarter E Europe

"Accelerating Integrated Energy Solutions" - dieses Ziel verfolgt The smarter E Europe, Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft. Im Kontext einer zukunftsfähigen Energiewelt stehen erneuerbare Energien, Dezentralisierung und Digitalisierung sowie branchenübergreifende Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung 24/7 in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr im Fokus.

Auf insgesamt vier Fachmessen bringt The smarter E Europe relevante Akteure aus aller Welt zusammen und stellt die neuesten Marktentwicklungen, Trends und Technologien in den Mittelpunkt. Alle Messen finden vom 7.-9. Mai 2025 auf der Messe München statt:

Intersolar Europe - die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft

ees Europe - Europas größte und internationalste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme

Power2Drive Europe - die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität

EM-Power Europe - die internationale Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen

Veranstalter von The smarter E Europe sind die Solar Promotion GmbH und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM).

Weitere Informationen über The smarter E Europe finden Sie unter: www.TheSmarterE.de.

Original-Content von: The smarter E Europe, übermittelt durch news aktuell