Wertvolle Insider-Infos über die besten KI-Tools für Texter

Um einen gut klingenden und überzeugenden Text zu verfassen, der die Leser begeistert, müssen Copywriter häufig viel Zeit einplanen. Faktenrecherche, Formulierung im passenden Stil und das Hineinversetzen in die Zielgruppe – all das sind Faktoren, die den Schreibprozess aufwändig gestalten. Mittlerweile nutzen immer mehr Texter und Agenturen künstliche Intelligenz, um Zeit zu sparen und eine größere Menge an Texten zu erhalten. Allerdings ist auf dem Markt eine Vielzahl von Tools zu finden, und nicht alle sind gleichermaßen gut und hilfreich, wenn es um das Copywriting geht.

Für das KI-basierte Erstellen von Texten in hoher Qualität, die gleichzeitig einen individuellen und einzigartigen Stil pflegen, der zum Unternehmen passt, sind die Auswahl der passenden Tools sowie das Formulieren des Prompts entscheidende Faktoren. Philipp Follmer, Texter mit langjähriger Erfahrung und Gründer der Freedom Writer Academy, hat auf einem seiner abgehaltenen Live-Events mit dem Speaker Garrit Wilson über dieses Thema gesprochen. Garrit verfügt über fundierte Kenntnisse zu den besten KI-Tools, mit denen sich das Texten erleichtern lässt. Im Interview mit Philipp Follmer teilt er seine Erfahrungen mit der Nutzung von künstlicher Intelligenz für die Texterstellung.

Herzlichen willkommen, Garrit Wilson. Du bist seit Jahren in der Branche und weißt, wie wichtig der Gebrauch von künstlicher Intelligenz im Copywriting ist. Welche Möglichkeiten gibt es mittlerweile für Copywriter?

Sowohl für den deutsch- als auch englischsprachigen Anwendungsbereich gibt es eine ganze Reihe von KI-Tools. Das bekannteste dürfte GPT-4o, worauf die App ChatGPT basiert, die seit 2022 kostenfrei für die Allgemeinheit zur Verfügung steht und seitdem den Markt stark verändert hat. Dabei handelt es sich bei GPT-4o um ein Foundation-Modell, also eines der großen Sprachmodelle, die nicht in einer spezifischen App oder einem Tool versteckt sind. Wer kaum Erfahrung in der Arbeit mit dem Tool aufweist, stellt allerdings schnell fest, dass die Ergebnisse der KI oftmals etwas generisch und beliebig klingen.

Warum ist das so und gibt es Alternativen?

ChatGPT erzeugt seine Ergebnisse auf der Basis von Algorithmen. Die Ausgabe ist diejenige, die als wahrscheinlichste Antwort auf den Eingabebefehl, den sogenannten Prompt, fungiert. Alles, was die KI dann herausgibt, stellt somit einen Durchschnitt dar. Und durchschnittliche Ergebnisse sind eben meistens vor allem generischer Natur. Das hat zur Folge, dass die Texte dann doch wieder manuell bearbeitet werden müssen, was wiederum Zeit kostet.

Neben ChatGPT als Foundation-Modell gibt es außerdem noch Claude AI von Anthropic. Für Copywriting ist Claude AI besser, da es im kreativen Schreiben deutlich stärker performt. Allgemein lässt sich sagen, dass Texter mit Abstand die besten Ergebnisse mit Foundation-Modellen in Kombination mit Prompting-Kenntnissen erzielen. Für all diejenigen, die keine Muße oder Zeit haben, sich mit den Modellen zu beschäftigen, können Tools dennoch eine Option sein. Im englischsprachigen Raum gibt es die Tools Copy.ai, Wordsmith und Jasper, während sich für deutschsprachige Anwendungen Modelle wie Content Bird oder Neuroflash bewährt haben. Aber aus meiner Sicht als erfahrener KI-Nutzer würde ich auf Claude AI in Kombination mit Prompt Engineering setzen.

Was ist mit Prompt Engineering gemeint?

Prompt Engineering bedeutet, dass man die KI-Modelle gezielt instruiert und lernt, wie klare und präzise Prompts aussehen. Denn der Prompt ist der Dreh- und Angelpunkt. Er übernimmt die Funktion der Ausgangsfrage und beeinflusst dadurch maßgeblich das, was die KI am Ende herausgibt. Das bedeutet: Je genauer und gezielter die Anweisungen an die KI durch den Prompt erfolgen, desto höher sind die Chancen, am Ende genau den Text zu erhalten, den man sich wünscht. Das betrifft nicht nur den Inhalt, sondern auch den Stil. Daher lautet die Empfehlung an jeden, der mit der KI ansprechende Texte erstellen möchte, das Prompten von Grund auf zu erlernen. Damit spart man im Vergleich zum Kauf kostenaufwändiger KI-Tools nicht nur Geld ein, sondern verschafft sich auch vielfältige Möglichkeiten für die Erstellung skalierbarer Texte im individuell definierten Stil. So ist man flexibler und stellt eine hohe Textqualität sicher.

Über Philipp Follmer und Garrit Wilson:

Philipp Follmer ist einer der erfolgreichsten Copywriter Europas und Gründer der Freedom Writer Academy. Diese Online-Ausbildung zeigt Menschen, wie sie sich als Quereinsteiger durch das Schreiben von Texten in wenigen Monaten ein erfolgreiches Business aufbauen können. Bei seinen Live Events sprechen namhafte Größen, darunter auch Garrit Wilson. Er ist Gründer und Inhaber einer der ersten Agenturen für KI Automatisierungen in Deutschland und bringt Privatpersonen und Unternehmen bei, wie sie den Umgang mit KI meistern können. Mehr Informationen unter: www.freedom-writer.de

