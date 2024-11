Copywriting - ein Luftschloss? Das steckt wirklich hinter der "wichtigsten" Marketingfähigkeit des 21. Jahrhunderts

Philipp S. Follmer Copywriting

Die Welt des Marketings hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Trotz guter Produkte und harter Arbeit schaffen es viele Unternehmen nicht, ihre Botschaften so zu vermitteln, dass die Kunden wirklich reagieren. Die Folge: hohe Marketingkosten und ausbleibender Umsatz. Oftmals liegt das Problem aber nicht am Produkt selbst, sondern an der Art und Weise, wie es kommuniziert wird.

"Gutes Copywriting ist das Fundament erfolgreicher Werbung", sagt Philipp Follmer, Gründer der Freedom Writer Academy. "Es geht nicht nur um schöne Worte, sondern um klare, präzise Botschaften, die Menschen ins Handeln bringen." Nachfolgend erklärt Follmer, warum Unternehmen auf Copywriting setzen müssen, wenn sie in einem überfüllten Markt herausstechen wollen.

Deshalb ist die Frage nach dem richtigen Werbemedium zweitrangig

Viele Unternehmen fragen sich, was die beste Art ist, Werbung zu schalten - und somit ihr Produkt oder ihre Dienstleistung bestmöglich zu verkaufen. Die Optionen sind dabei vielfältig: Setzt man auf Werbeanzeigen im Internet? Oder doch lieber auf klassische Medien, wie Print und das Verteilen von Flyern? Vielleicht erhält man sogar die Chance, im Radio Werbung zu schalten oder testet die Kooperation mit Influencern. Über diese Frage zerbrechen sich die meisten den Kopf. Denn am Ende hängt mit der Wahl des Kanals auch die Anzahl an neuen Kunden zusammen. Oder etwa nicht?

Philipp Follmer, einer der führenden Marketingstrategen, hat dazu eine klare Meinung: "Gerade im Online-Bereich im deutschsprachigen Raum geht es nicht primär um die Wahl des Kanals. Alles steht und fällt zu Beginn mit dem sogenannten Copywriting. Die Botschaft eines Unternehmens wird durch professionelles Copywriting so formuliert, dass sie auf allen Kanälen - ob digital oder analog - ihre Wirkung entfaltet. Erst wenn diese Botschaft "sitzt", stellt sich also überhaupt die Frage nach dem Kanal.

Gezielt Emotionen wecken

Copywriting ist dabei mehr als das einfache Schreiben von Werbetexten. Es geht darum, die Essenz eines Angebots so herauszuarbeiten, dass die Zielgruppe den Nutzen auf den ersten Blick erkennt. Gute Copywriter verstehen es, die Kernbotschaft eines Produkts oder einer Dienstleistung so zu verpacken, dass sie unmittelbar relevant erscheint. Der potenzielle Kunde soll das Gefühl bekommen, dass genau dieses Angebot seine Probleme löst oder ihm einen entscheidenden Mehrwert bietet - unabhängig davon, ob die Botschaft über Instagram, Radio oder Flyer vermittelt wird.

Follmer illustriert diesen Ansatz mit einem einfachen Beispiel: "Man stelle sich vor, ein Unternehmen verschenkt 500 Euro ohne Bedingungen. Dann wird diese Botschaft viele Menschen interessieren, ganz egal, ob man sie in einer Werbeanzeige kommuniziert hat oder im Radio." Unternehmen haben demnach die Aufgabe, ihre Produkte und Angebote auf die Weise in die richtige Sprache und in den richtigen Rahmen zu packen, dass die potenziellen Kunden interessiert aufhorchen und mit großer Begeisterung der Werbebotschaft ihre Aufmerksamkeit schenken. "Die besten Werbetexte sprechen nicht nur das rationale Denken an, sondern wecken gezielt Emotionen", erläutert Follmer. "Genau das bringt Menschen dazu, zu handeln."

Das Konstruieren werbewirksamer Texte und Botschaften durch die Verwendung von Verkaufspsychologie ist ein Bereich, der kaum mehr wegzudenken ist. In den letzten Jahren hat Philipp Follmer bereits über 2.000 Menschen in dieser Kunst unterrichtet, nachdem er selbst viele Jahre lang als Copywriter für renommierte Unternehmen tätig war. Seine Freedom Writer Academy vermittelt nicht nur das Handwerk des Copywritings, sondern auch die psychologischen Prinzipien, die dahinterstehen.

