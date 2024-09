Philipp S. Follmer Copywriting

Kunden finden als Werbetexter: Mit diesen 5 Strategien können Freelancer erste große Kunden gewinnen

Berlin (ots)

Viele Freelancer haben Schwierigkeiten, ihre ersten großen Kunden zu gewinnen. Gerade am Anfang kämpfen viele Freiberufler wie Werbetexter damit, sich im umkämpften Markt durchzusetzen und Aufträge zu sichern. Ohne den richtigen Ansatz bleiben sie oft bei kleinen Projekten hängen und verpassen größere Chancen.

Der Schlüssel zu großen Kunden liegt in der richtigen Strategie. Es geht dabei allerdings nicht nur darum, gute Arbeit zu leisten, sondern auch darum, sich richtig zu positionieren und gezielt zu netzwerken. Mit den richtigen Methoden können Freelancer den Sprung zu größeren Aufträgen schaffen und sich langfristig einen Namen machen. Wie Freelancer mit gezielten Strategien erste große Kunden gewinnen können, erfahren Sie hier.

1. Mit effektivem Networking die Sichtbarkeit maximieren

Ein wesentlicher Teil des Copywriter-Berufs besteht darin, Berührpunkte zu potenziellen Kunden zu schaffen. Dazu bietet es sich zum Beispiel an, neben dem Onlinemarketing auf Events für Copywriter neue Kontakte zu knüpfen und mittels eigener Podcasts, YouTube-Videos oder Medienbeiträge einen Expertenstatus zu etablieren.

Darüber hinaus könnten Texter Unternehmer im Bekanntschaftskreis darauf ansprechen, ob sie an einer Zusammenarbeit interessiert wären oder ein gutes Wort bei potenziellen Kunden einlegen könnten. Natürlich ist es ebenfalls möglich, den direkten Kontakt zum Kunden zu suchen - zum Beispiel telefonisch oder im Rahmen eines Besuchs vor Ort. Für den erfolgreichen Verkauf ist es jedoch entscheidend, die Pain-Points des Adressaten zu verstehen und die Verbindung zum Copywriting als Lösung herzustellen.

2. Durch Persönlichkeit überzeugen

Dennoch ist Sichtbarkeit alleine kein Garant für Erfolg. Natürlich wäre es unsinnig und unseriös, auf eine unverbindliche Anfrage über Social Media sofort mit einem verbindlichen Angebot zu reagieren. Stattdessen gilt es, in ein persönliches Gespräch überzuleiten und dieses zu nutzen, um den Kunden zu überzeugen.

Dabei spielt vor allem die menschliche Ebene eine tragende Rolle. Ein Verkauf findet immer von Mensch zu Mensch statt - unabhängig von der Maschinerie der Unternehmen, die sie vertreten. Wer auf menschlicher Ebene beim Gegenüber punkten kann, hat es daher erheblich leichter, Kunden zu gewinnen.

3. Keine Angst vor großen Kunden haben

Wirtschaftlich erfolgreiche Kunden bieten Textern eine attraktive Perspektive. Während sie einerseits über die nötige Liquidität verfügen, um Top-Konditionen zu bieten, stellen auch die etablierte Marke und die klaren Vorstellungen des Kunden enorme Vorzüge gegenüber kleineren Firmen dar. Copywriter sollten daher nicht davor zurückschrecken, mit großen Kunden zu arbeiten.

Viele Texter stellen sogar fest, dass sie mit großen Unternehmen besser zurechtkommen. Da in der Regel bereits ein gut funktionierendes System existiert, fällt es leichter, hervorragende Ergebnisse in Kooperation mit dem Kunden zu erzielen. In Kombination mit eigenen Ideen lässt sich somit die Grundlage für eine erfolgreiche und beiderseits lukrative Zusammenarbeit schaffen.

4. Das eigene Netzwerk richtig einsetzen

Das Netzwerk eines Copywriters zählt zu seinen wichtigsten Ressourcen. Wer über Kontakte in anderen Feldern verfügt, kann diese nutzen, um einen besseren Service anzubieten und im Gegenzug selbst Folgeaufträge zu akquirieren. Dies ermöglicht es, das eigene Business durch Synergieeffekte schneller wachsen zu lassen.

Beispielsweise könnte ein Texter, der über Kontakte zu Grafikern und Webdesignern verfügt, seinen Kunden bei Bedarf Dienstleister aus dem eigenen Netzwerk vermitteln. Dabei ist es jedoch entscheidend, nicht nur zu geben, um etwas zu bekommen. Vielmehr erzeugen gerade Texter, die mit den besten Absichten mit anderen zusammenarbeiten, echte Begeisterung bei ihren Geschäftspartnern.

5. Die Zufriedenheit des Kunden in den Mittelpunkt stellen

Schlussendlich zählt allerdings nicht nur die Sichtbarkeit oder das Netzwerk - sondern vor allem das Fulfillment. Ein Texter, der mangelhafte Resultate liefert und kein Interesse an den Bedürfnissen des Kunden zeigt, riskiert zwangsläufig seinen guten Ruf. Somit fällt es ihm langfristig immer schwerer, Kunden zu finden.

Es ist daher von tragender Bedeutung für den Erfolg, dass der Kunde merkt, dass sich sein Gegenüber um bestmögliche Ergebnisse bemüht. Funktioniert etwas auf Anhieb nicht wie erhofft, sollte dies mit dem Kunden besprochen werden, um eine alternative Lösung zu finden. Oftmals zeigen sich Kunden weitaus verständnisvoller als zunächst erwartet. Insbesondere dann, wenn ein Dienstleister Nachbesserungen unentgeltlich und aus aufrichtigem Interesse am Erfolg des Projekts anbietet, gewinnt er damit ein enormes Maß an Wohlwollen.

Zu guter Letzt: Dranbleiben lohnt sich!

Die Zusammenarbeit endet jedoch nicht mit dem Abschluss eines Projekts. Gerade bei großen Kunden ist es wahrscheinlich, dass sich aus einer erfolgreichen Kooperation Folgeaufträge ergeben. Ist ein Projekt abgeschlossen, sollte der Texter also sofort nachfragen, wie es weitergeht - oftmals hat der Kunde bereits Ideen, die nur auf Umsetzung warten.

Generell gilt es, dranzubleiben und dem Kunden im Gedächtnis zu bleiben. Zum Beispiel ließe sich der Geburtstag eines Geschäftspartners nutzen, um erneut den Kontakt zu suchen und nachzuhören, ob weitere Projekte in Aussicht stehen. Dadurch können Texter eine große Zahl an Folgeaufträgen akquirieren und somit schnell wachsen.

Über Philipp Follmer:

Philipp Follmer ist einer der erfolgreichsten Copywriter Europas und Gründer der Freedom Writer Academy. Diese Online-Ausbildung zeigt Menschen, wie sie sich als Quereinsteiger durch das Schreiben von Texten in wenigen Monaten ein erfolgreiches Business aufbauen und ihren Traum vom freien und selbstbestimmten Leben verwirklichen können. Er selbst lebt von seiner Tätigkeit als Copywriter bereits seit über sechs Jahren selbstbestimmt und ortsunabhängig. Die Teilnehmer lernen in seiner Academy nicht nur die Fähigkeiten des Copywritings, sondern auch, wie sie planbar Kunden gewinnen und ihr Business langfristig führen können. Mehr Informationen dazu unter: www.freedom-writer.de

Original-Content von: Philipp S. Follmer Copywriting, übermittelt durch news aktuell