"Was macht Familie mit uns?" – "Terra Xplore"-Dreiteiler mit Leon Windscheid im ZDF und in der ZDFmediathek

In der aktuellen Staffel von "Terra Xplore" will Psychologe Leon Windscheid herausfinden, wie sehr uns das Thema Familie ein Leben lang prägt. In drei Folgen trifft er Menschen, die mit ganz unterschiedlichen familiären Belastungen und Widerständen kämpfen. Die Filme der Staffel "Was macht Familie mit uns?" sind sonntags, ab 22. Oktober 2023, um 18.30 Uhr im ZDF zu sehen, die beiden ersten Folgen sind bereits in der ZDFmediathek verfügbar, die dritte Folge ist kurz vor Sendetermin in die ZDFmediathek abrufbar.

Kinderwunsch: Biologie oder Umfeld?

Die erste Folge am 22. Oktober 2023, 18.30 Uhr, beschäftigt sich mit der Frage: "Kinderwunsch – wie weit gehst du?". Psychologe Leon Windscheid trifft Tolga und Felix, die über eine Eizellenspende und Leihmutterschaft in den USA versuchen, Eltern zu werden. Woher kommt überhaupt der Wunsch nach einem Kind? Ist der Kinderwunsch biologisch vorbestimmt oder vom sozialen Umfeld geprägt? Und welche psychischen Folgen für das Selbstwertgefühl hat es, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt? Das erklärt Sozial- und Kulturanthropologin Dr. Anika König, die sich mit diesen Fragen in ihrer Forschung auseinandersetzt. In einem Studioexperiment trifft Leon Windscheid außerdem auf Menschen aus verschiedenen Lebenssituationen, um ihre persönlichen Perspektiven und emotionalen Geschichten zum Thema Kinderwunsch und Elternsein zu erfahren.

Wie wirken negative Erfahrungen in der Kindheit auf die Persönlichkeit?

In der zweiten Folge "Haben dir deine Eltern geschadet?", zu sehen am Sonntag, 29. Oktober 2023, 18.30 Uhr, trifft Leon Windscheid Noah und Elias. Deren Mutter leidet offenbar am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom und hat zwei ihrer Kinder, obwohl völlig gesund, systematisch krank gemacht. Was macht es mit Menschen, wenn ihre Kindheit von negativen Erfahrungen geprägt ist? Antworten darauf sucht Prof. Eva Asselmann. Emotionale Wunden, die Eltern ihren Kindern zufügen, können zu großen psychischen Problemen führen. Wie schaffen es diese Kinder trotzdem, als Erwachsener ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen? Wie kommen sie aus der Opferrolle heraus und können sie ihren Eltern mögliche Fehler verzeihen?

Können familiäre Traumata vererbt werden?

In der letzten Folge der Staffel "Ein Trauma erben – geht das?", zu sehen am Sonntag, 12. November 2023, will Leon Windscheid wissen, wie ein transgenerationales Trauma entsteht und an die Enkelgeneration weitergegeben wird. Leroy Schwarz' Großmutter Eva hat als zwölfjähriges Mädchen das Konzentrationslager Auschwitz überlebt. Ihre Tochter Anita hat als erwachsene Frau plötzlich Panikattacken, wiederkehrende Alpträume und lebenseinschränkende Angststörungen erlebt. Und auch Leroy leidet unter der Familiengeschichte. Eva hätte es früher nicht für möglich gehalten, dass ihre Erlebnisse noch in den nachfolgenden Generationen wirken. Heute weiß sie, wie wichtig es ist, die familiäre Schweigespirale zu durchbrechen. Auf der Suche nach wissenschaftlichen Erklärungen für transgenerationale Weitergabe trifft Psychologe Leon Windscheid einen international renommierten Epigenetiker – mit erstaunlichen Erkenntnissen.

