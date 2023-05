LEONINE Studios

Die abgefahrenste Komödie dieses Sommers!

JOY RIDE - THE TRIP

Ab 31. August 2023 im Kino im Verleih von LEONINE Studios.

München (ots)

Vier Freundinnen. Ein Trip. Kein Glück... JOY RIDE - THE TRIP ist eine Komödie, die sich was traut! Schreiend komisch und mit dem abgefahrensten Frauen-Quartett der Filmgeschichte als Protagonistinnen erzählt JOY RIDE - THE TRIP gleichzeitig eine wunderbare Geschichte über Freundschaft, Familie und die universelle Suche nach Identität, Zugehörigkeit und Selbstfindung. Das absolute Comedy-Must-See dieses Sommers - Sex, Drugs & K-Pop inklusive!

Vor und hinter den Kulissen wirken einige der aktuell spannendsten Akteurinnen Hollywoods: Ashley Park, bekannt aus der Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris" und Tony- und Grammy®-nominiert für ihre Broadway-Engagements, die frisch Oscar®-nominierte Stephanie Hsu ("Everything Everywhere All At Once") sowie die aufstrebenden Comedians Sherry Cola und Sabrina Wu. Entstanden ist JOY RIDE - THE TRIP nach einer Idee von "Crazy Rich"-Autorin Adele Lim zusammen mit Cherry Chevapravatdumrong & Teresa Hsiao ("Family Guy"), die auch das Drehbuch schrieben. Lim gibt mit dem Film ihr Regiedebüt und produzierte, als weiterer Produzent zeichnet Seth Rogen mit seiner Produktionsfirma Point Grey Pictures ("Bad Neighbors") verantwortlich.

