Sonntag, 19. November 2023, 9.30 Uhr

Katholischer Gottesdienst

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 19. November 2023, 9.30 Uhr Katholischer Gottesdienst Ein Fest für die Armen Aus der Kirche der Barmherzigen Brüder in Salzburg "Wende dein Angesicht von keinem Armen ab." So lautet das Motto des Welttags der Armen, den die katholische Kirche an diesem Sonntag begeht. Es geht um Solidarität mit den Armen in der Welt. Seit 100 Jahren betreiben die Barmherzigen Brüder in Salzburg ihr Hospital im Dienst aller Hilfsbedürftigen; zum Jubiläum feiert Erzbischof Franz Lackner, selbst Franziskaner, mit den Mitarbeitenden des Spitals und der Sonntagsgemeinde einen Festgottesdienst. Im Evangelium zum vorletzten Sonntag im Jahreskreis erzählt Jesus seinen Jüngern das Gleichnis vom Umgang mit den Talenten – diese nicht zu vergraben, sondern zum Nutzen aller einzusetzen, lautet die dringende Aufforderung. 2016 führte Papst Franziskus in der katholischen Kirche den "Welttag der Armen" ein. Ihm geht es mit dem Aktionstag auch darum, die jeweils eigene Armut wahrzunehmen und sich solidarisch für die arm Gemachten und Ausgegrenzten der Welt einzusetzen. Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet vom Chor der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Salzburg. Die musikalische Leitung hat Veronika Gruchmann. Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Anrufe aus Deutschland und Österreich sind kostenfrei. Die Nummer lautet: 0800 – 100 2260. Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.

