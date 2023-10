ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 41/23

Mainz (ots)

Woche 41/23 Mo., 9.10. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Eskalation in Nahost Moderation: Antje Pieper 19.40 WISO (VPS 19.25 Uhr) (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Do., 12.10. 21.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Anne Gellinek Bitte streichen: Christian Sievers Änderung bitte auch an folgenden Terminen beachten: Fr., 13.10., 22.00 Uhr Sa., 14.10., 23.15 Uhr So., 15.10., 21.45 Uhr

