PSD Bankengruppe: Die erste überregionale PSD HerzFahrt

Bonn (ots)

Das Strampeln hat sich gelohnt: Bei der ersten bundesweiten PSD HerzFahrt 2023 wurde ein Spendenbetrag von 120.360 Euro für herzkranke Kinder erzielt. Das Geld fließt in Projekte regionaler Herzzentren.

Vom 23. bis 30. Juli spendeten acht teilnehmende PSD Banken für jeden geradelten Kilometer zwischen 20 Cent und 1 Euro an regionale Herzzentren

Rund 5.400 Teilnehmer traten für den guten Zweck in die Pedale

Insgesamt wurde mit über 380.000 geradelten Kilometern ein Spendenvolumen von 120.360 Euro generiert.

Die PSD HerzFahrt erfolgte erstmalig bundesweit

Die PSD Bankengruppe, die in ihrem 150-jährigen Jubiläumsjahr in 2022 ihre Sozialprojekte in den Fokus stellte, setzt auch in 2023 bundesweite gemeinnützige Projekte gemeinschaftlich erfolgreich um, so Dieter Jurgeit, Verbandspräsident, Verband der PSD Banken e.V.

In der Zeit vom 23. bis zum 30. Juli fand die erste bundesweite PSD HerzFahrt statt. Eine Spendenaktion, bei der sich acht PSD Banken gemeinsam mit dem Fahrrad auf den Weg machten, um für Herzkranke Kinder zu radeln. Mittels eigener PSD HerzFahrt-App konnten sich die Teilnehmer registrieren und pro gefahrenen Kilometer eine individuelle Spendensumme erradeln, die die beteiligten PSD Banken festlegten und teils umfangreich aufstockten. Hierbei haben rund 5.400 Radfahrer teilgenommen, um für den guten Zweck - einer Spende an regionale Kinderherzzentren - zusammen in die Pedale zu treten.

Die Wiege der PSD HerzFahrt liegt in Berlin, wo die PSD Bank Berlin-Brandenburg mit Ihrem Spendenradeln bereits im 10ten Jahr aktiv ist: "Im Rahmen der PSD HerzFahrt besteht zwischen uns und der PSD Bank Berlin-Brandenburg eine langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft", erklärt Prof.Dr. med. Felix Berger, Direktor der Klinik für Angeborene Herzfehler. "Mit der diesjährigen Spende können wir unser aktuelles Projekt zur Entwicklung eines neuen Kunstherz-Modells für Kinder unterstützen. Dieses besteht aus lediglich einem bewegten Bauteil, der sogenannten Shuttlepump. Die bisher verfügbaren Kunstherzen für kleine Kinder können allesamt nicht vollständig im Körper untergebracht werden und haben spezielle Risikofaktoren, wie Thrombenbildungen und Infektionen. Mit dem neu zu entwickelndem Kunstherz erhoffen wir uns in diesem Bereich große Vorteile."

"Die PSD HerzFahrt gehört ohne Frage jedes Jahr zu den absoluten Highlights unseres wohltätigen Engagements", berichtet Grit Westermann, Vorstandssprecherin der PSD Bank Berlin-Brandenburg. "Das gemeinschaftliche Miteinander so vieler Menschen für einen guten Zweck spiegelt unser Werte als Bank und Genossenschaft. Umso mehr freut es uns, dass sich unserem Jubiläum erstmals weitere 7 PSD Banken angeschlossen haben."

In der gemeinsamen Aktion haben die Teilnehmer insgesamt eine beeindruckende Kilometerzahl von 380.000 km erfahren. Oder auch zehn Mal von Deutschland bis Neuseeland und zurück.

Weitere Informationen unter: www.verband-psd-bank.de

