DFB-Pokal: 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Köln live im ZDF

Mainz (ots)

Rote Teufel gegen Geißböcke – diese Traditionspaarung des deutschen Fußballs kam zuletzt vor zehn Jahren zustande. In der zweiten Runde des DFB-Pokals 2023/2024 empfängt der 1. FC Kaiserslautern im heimischen Fritz-Walter-Stadion den 1. FC Köln – das ZDF überträgt die Partie zwischen dem Zweitligisten und dem Bundesligisten am Dienstag, 31. Oktober 2023, live. Ab 20.15 Uhr startet bei "sportstudio live" der Pokalabend im Zweiten. Nach dem Live-Spiel, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird, sind anschließend bis 23.45 Uhr im ZDF noch diese sieben DFB-Pokalspiele von Dienstag in der Zusammenfassung zu sehen: Borussia Mönchengladbach – 1. FC Heidenheim, VfB Stuttgart – Union Berlin, VfL Wolfsburg – RB Leipzig, Arminia Bielefeld – Hamburger SV, FC Homburg – Greuther Fürth, FC St. Pauli – Schalke 04, Unterhaching – Fortuna Düsseldorf. In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals werden sechszehn Spiele ausgetragen, je acht am 31. Oktober und acht am 1. November 2023. Am Mittwoch, 1. November 2023, steht der DFB-Pokal in der ARD auf dem Programm. Alle Spiele, alle Tore der zweiten Runde des DFB-Pokals sind auch auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen. Kontakt Bei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend die Pressemappe. Hier finden Sie die DFB-Pokal-Seiten in der ZDFmediathek.

