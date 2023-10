ZDF

Neu im ZDF: "Knigge & Co." Sketch-Comedy zum Thema (Fehl-)Verhalten

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Gen Z, Millennial, Gen X, Boomer: Im Familienunternehmen "Knigge & Co.", einer Beratungsfirma in Sachen Verhalten und Fehlverhalten, arbeiten vier Generationen zusammen – und das mit entsprechend unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie angemessenes, wertschätzendes Miteinander aussieht. In sechs etwa 15-minütigen Folgen des neuen Online-Formats "Knigge & Co." geht es um brenzlige zwischenmenschliche Situationen, fatale Missverständnisse, Verhaltensregeln und deren peinliche Fehlinterpretation. Ein erfrischend diverser Cast mit einer Reihe überraschender Cameos – unter anderem von Instagram-Star Gazelle Vollhase, Stand-up-Comedian Till Reiners, Schauspieler Peter Lohmeyer und Podcasterin und Autorin Julia Knörnschild. Alle sechs Folgen sind ab Dienstag, 24. Oktober 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar. Firmengründer Jürgen Knigge (Rolf Berg) hat zwar keinen Schlüssel zum Büro mehr, gehört aber quasi zum Inventar und sitzt gern rauchend in der Sonne vor der Tür. Zur Not springt der Senior jederzeit ein, wenn "Knigge & Co." wieder einen heiklen Fall für einen Klienten oder eine Klientin übernimmt – einen "37er" zum Beispiel: die kurzfristige telefonische Absage einer unliebsamen Verabredung. Einsatzbereit ist auch Jürgens Enkelin Zoé (Vanessa Velemir Diaz), die gerade ein Praktikum im Famlienbusiness absolviert und damit alles andere als busy ist. Koordiniert werden die kleinen Notfallinszenierungen von Geschäftsführerin Steffi (Vanessa Rottenburg), die den Laden patent und gewinnend zusammenhält. Ihr Kollege Andreas (Alexander Wipprecht), Sohn des Firmengründers, alleinerziehender Vater von Zoé und selbsterklärter "Feelgood-Manager", gibt sich alle Mühe, auf die innovativen Ideen von Zoé und die Bedürfnisse seiner Equipe einzugehen, was ihm jedoch nur leidlich gelingt und gelegentlich für Irritation sorgt. Beraterin Carla (Zeynep Bozbay), etwas älter als Zoé, etwas jünger als Steffi und aus eigener Sicht eine "fleißige Arbeitsbiene", komplettiert das Team von "Knigge & Co.". Und dann ist da natürlich noch Büronachbar Flo (Till Reiners), Typ hemdsärmliger Möchtegern, der mit Vorliebe Erfolgsfloskeln von sich gibt und dabei jovial zwinkert. Dieser Cast sorgt dafür, dass die ohnehin schon kurzen Folgen kurzweilig im besten Sinne sind, und Extratempo kommt hinein, wenn neue Kundschaft aufkreuzt: Cameo-Auftritte geben neben Till Reiners, Gazelle Vollhase, Julia Knörnschild und Peter Lohmeyer: Moderator, Entertainer und Podcaster mit einem Schwerpunkt auf Genderfragen Tarik Tesfu, Schauspieler Maximilian Mundt, Moderatorin und Bühnenkünstlerin Jeannine Michaelsen sowie Content Creator und TikTok-Star The Real Lauri. Das von einem jungen Team um die Showrunnerinnen Jule Kleinschmidt und Sonni Winkler realisierte Sketch-Comedy-Format "Knigge & Co." nimmt – generationenübergreifend – Befindlichkeiten und Verhaltensregeln aufs Korn; unterhaltsam, provokant, mitunter derb, aber immer mit einem empathischen Blick auf das manchmal komplizierte Miteinander. Auch hinter der Kamera spielte die Frage des richtigen Umgangs eine wichtige Rolle. So kam bei der Produktion von "Knigge & Co." ein umfassendes Awareness-Konzept zum Einsatz, das gemeinsam mit Act Aware e. V. entwickelt wurde. Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Britta Schröder und Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und Rudolph.K@zdf.de Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder nach telefonischer Anfrage unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Ab sofort stehen die sechs Folgen (nach Log-in) im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Ansicht bereit.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell