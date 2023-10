ZDF

Online-Format "13 Fragen" von ZDFkultur erhält den Robert-Geisendörfer-Preis

Bei der Verleihung der Robert-Geisendörfer-Preise 2023 am 4. Oktober 2023 wurde das von Salwa Houmsi und Jo Schück im Wechsel moderierte Debattenformat "13 Fragen" von ZDFkultur in der Kategorie Online ausgezeichnet. Den Preis erhalten die beiden Moderatoren sowie Autor Niels Folta und Autorin Katharina Lauck. Worum es bei "13 Fragen" geht: Sechs meinungsstarke Menschen treffen sich in einer großen Halle auf einem Spielfeld und diskutieren über ein kontroverses gesellschaftsrelevantes Thema. Schück und Houmsi teilen ihre Gäste je nach deren Haltung zum Thema in zwei Gruppen ein. Ziel ist es, im Verlauf von 13 hitzig diskutierten Fragen alle sechs Teilnehmenden ins Mittelfeld der Spielfläche und somit zu einem Kompromiss zu führen. "Ja" oder "Zustimmung" bedeutet, dass man sich ein Feld weiter Richtung Mitte bewegt. Wer verneint, geht ein Feld zurück. Die Jury des Robert-Geisendörfer-Preises hat dieses Konzept überzeugt: "Statt Geschrei Argumente, statt Gräbenzementieren echtes Aufeinanderzugehen – '13 Fragen' ist ein Gesprächskulturformat, wie man es ansonsten nicht findet; weder auf Social Media noch sonst im öffentlichen Diskurs. Die Moderatoren Salwa Houmsi und Jo Schück geben die Spielregeln vor, ihre Gäste bewegen sich im Austausch der Argumente und durch Veränderungen ihrer Positionen auf einem Spielfeld mit farblich schraffierten Feldern aufeinander zu. Das funktioniert hervorragend. Man bleibt hängen, hört zu, denkt mit. '13 Fragen' ist dabei durchaus anspruchsvoll. Das kluge Setting, die Themenwahl der Autoren Katharina Lauck und Niels Folta sorgen dafür, dass man dranbleibt. Und ein hervorragendes Diskursformat erlebt." Produziert wird "13 Fragen" von HYPERBOLE MEDIEN GmbH, Produzent: Bastian Asdonk. Verantwortlich beim ZDF: Prof. Dr. Stefan Münker (Redaktion), Vanessa Olivier (Strategische Formatentwicklung) und Leonie Steinfeld (Redaktion Social Media und Community Management). Zu sehen ist "13 Fragen" in der ZDFmediathek sowie im YouTube-Kanal "unbubble" von ZDFkultur. Der Robert-Geisendörfer-Preis, der evangelische Medienpreis, wird seit 1983 alljährlich im Gedenken an den christlichen Publizisten Robert Geisendörfer (1910‒1976) verliehen. Ausgezeichnet werden Hörfunk-, Fernseh- und seit 2022 auch Onlineformate aus allen Programmsparten, die das persönliche und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken, zum guten Miteinander von Einzelnen, Gruppen, Völkern und zur gegenseitigen Achtung der Geschlechter beitragen. Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Britta Schröder, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zu "13 Fragen" erhalten Sie als Download (nach Log-in) unter, per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder nach telefonischer Anfrage unter 06131 – 70-16100.

