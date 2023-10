ZDF

Mittwoch, 18. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Die große "Terra X"-Show

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Mittwoch, 18. Oktober 2023, 20.15 Uhr Die große "Terra X"-Show Naturwunder In der diesmaligen Folge geht es um die Verwandlungskünste von Schmetterlingen, um regelrecht magische Gewürze, und es wird auf den Spuren Alexander von Humboldts in den Amazonas gereist. Zwei prominente Rateteams (Lena Meyer-Landrut, Smudo, Hannah Herzsprung und Oliver Mommsen), treten in einem spannenden Wissensduell gegeneinander an – es geht um einen Gewinn von 20.000 Euro für einen guten Zweck. An der Seite von Moderator Johannes B. Kerner: Experten wie Meeresbiologe Uli Kunz und Back-Queen Sally Özcan. Die Themen werden in Einspielfilmen unter anderen von Mai Thi Nguyen-Kim, Wigald Boning und dem Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke präsentiert. Bernhard Hoëcker klettert für die Show sogar in die Unterwelt.

