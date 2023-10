ZDF

"Global PolitiX": Neues Auslandsformat in der ZDFmediathek

Startfolge über China unter Xi Jinping

Zum 50. Geburtstag des "auslandsjournals" startet am Mittwoch, 4. Oktober 2023, in der ZDFmediathek "Global PolitiX". In dem neuen Explainer-Format bieten die ZDF-Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten einen klaren Blick auf aktuelle Konflikte und erklären geopolitische Zusammenhänge. Zum Auftakt zeigt Miriam Steimer, Leiterin des ZDF-Studios Ostasien in Peking, wie sich China unter Staatspräsident Xi Jinping in den zurückliegenden Jahren verändert hat. Die Startfolge ist auch auf dem ZDFheute-Kanal auf YouTube zu sehen. 2013, kurz nach Amtsantritt von Xi Jinping, wurde ein internes Staatsdokument geleakt, das sogenannte Dokument Nr. 9, das vor westlichen Werten und deren Einfluss auf China warnte. Für die Veröffentlichung wurde die Journalistin Gao Yu verantwortlich gemacht. Anhand ihrer Geschichte und der des geleakten Dokuments schildert ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer in der ersten Folge von "Global PolitiX", wie sich China unter Xi Jinping in den zurückliegenden zehn Jahren entwickelte – mit dem Westen als Feindbild und mit Kontrolle und Überwachung als zentralen politischen Instrumenten. Aktuelle Eindrücke, Erfahrungen und Einschätzungen der China-Korrespondentin fließen in dieses "Global PolitiX"-Video ein. In Folge 2 berichten die ZDF-Russlandkorrespondenten über die geopolitische Relevanz des Kaukasus. Welche Interessen verfolgen Russland, die Türkei und die anderen Anrainerstaaten? Worum geht es in dem schwelenden Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, und wie hat Russlands Angriff auf die Ukraine die geopolitische Situation verändert? Folge 2 wird im November 2023 publiziert. "Global PolitX" macht geopolitische Zusammenhänge deutlich, indem es die verschiedenen Perspektiven und die Kompetenz der Korrespondentinnen und Korrespondenten zu den jeweiligen Themen zusammenbringt. Persönliche Erfahrungen, Analyse und Einordnung kennzeichnen das neue digitale Format. Es ist zugleich eine Ergänzung zu "Inside PolitiX", dem digitalen Format der ZDF-Hauptstadtkorrespondentinnen und -korrespondenten, die regelmäßig in ein Thema der Zeit eintauchen und dabei auch von ihren Gesprächen hinter der Kamera berichten. Seit 50 Jahren ist das "auslandsjournal" im ZDF auf Sendung und berichtet unabhängig aus aller Welt. Es ist mittwochs um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen, aber auch jederzeit in der ZDFmediathek und auf den anderen digitalen Plattformen. Dabei setzt das Magazin der ZDF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten immer wieder auch Themenschwerpunkte: Nimmt die erste "Global PolitiX"-Folge ab Mittwoch, 4. Oktober 2023, 12.00 Uhr, in der ZDFmediathek das sich verändernde China in den Fokus, heißt es im "auslandsjournal" am Mittwoch, 25. Oktober 2023, 22.15 Uhr im ZDF: "Im Rachen des Drachen – Wie umgehen mit China?". Die Korrespondentinnen Diana Zimmermann und Elisabeth Schmidt sowie Korrespondent Thomas Reichart gehen der Frage nach, ob die Abhängigkeit von China für Deutschland gefährlicher ist als die von russischem Gas und Öl. Kontakt Bei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Hier finden Sie eine Pressemappe zu 50 Jahre "auslandsjournal" Hier finden Sie das "auslandsjournal" in der ZDFmediathek.

