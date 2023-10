ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Ändert Deutschland die Asylpolitik?

Grenzkontrollen, kein Bargeld mehr für Flüchtlinge, Verschärfung bei Familiennachzug und Unterbringung: Die Ampel streitet trotz Kanzler-Machtwort weiter über eine gemeinsame Linie, die Union erhöht den Druck auf ihre Weise – und das alles kurz vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. "Abschreckung statt Aufnahme – ändert Deutschland die Asylpolitik?" ist am Donnerstag, 5. Oktober 2023, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF. Führt das zu weiterer Spaltung oder zu praktikablen Lösungen für alle Beteiligten? Was bringen Grenzkontrollen in Deutschland? Würde ein Chipkarten-System nutzen? Sind Abschiebezentren durchsetzbar? Was will die Ampel? Was der Kanzler? Was Europa? Und wie schnell wäre dies alles überhaupt umsetzbar? Zu Gast bei Maybrit Illner sind Grünen-Chef Omid Nouripour, Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die Migrationsforscher Gerald Knaus und Ruud Koopmans sowie "FOCUS"-Chefreporterin Anja Maier. Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

