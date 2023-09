LILYSILK

LILYSILKs Umwelt-Meilenstein: 15.000 Bäume in Zusammenarbeit mit dem Aufforstungsprojekt One Tree Planted in Brasilien gepflanzt

LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die sich der Förderung eines nachhaltigen Lebensstils verschrieben hat, freut sich, einen bedeutenden Meilenstein in ihrem Engagement für die Umwelt bekannt zu geben. In Zusammenarbeit mit One Tree Planted, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die weltweite Wiederaufforstung einsetzt, hat LILYSILK im April dieses Jahres erfolgreich 15.000 Bäume in Brasilien gepflanzt, um die Abholzung der Wälder zu bekämpfen und eine grünere Zukunft zu fördern.

Die Partnerschaft von LILYSILK mit One Tree Planted ist die erste Initiative der Marke, die einen Beitrag zur Wiederaufforstung und zum Umweltschutz leistet. Im April verpflichtete sich LILYSILK, für jeden Online-Einkauf einen Baum zu pflanzen, was zur erfolgreichen Pflanzung von 15.000 Bäumen führte. Diese Aktion hat entscheidend zur Wiederaufforstung von 15 Hektar Land in Pontal do Paranapanema im Bundesstaat São Paulo beigetragen.

Ein halbes Jahr später zeigt sich, dass die Auswirkungen dieser Initiative weit über die Wiederaufforstung hinausgegangen sind. Die von LILYSILK gepflanzten 15.000 Bäume kamen 200 Familien zugute, schufen 280 Arbeitsplätze und boten einen Lebensraum für 569 Tierarten. Darüber hinaus hat dieses Aufforstungsprojekt zur Wiederaufforstung von 500 Hektar beigetragen und die aktive Beteiligung von 45 Frauen ermöglicht, was einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft für die örtliche Gemeinschaft in Brasilien darstellt.

Gemäß einer von One Tree Planted durchgeführten Analyse hat jeder gepflanzte Baum das Potenzial, in den ersten 20 Jahren seines gesunden Wachstums durchschnittlich 10 Kilogramm Kohlendioxid pro Jahr zu absorbieren. Mit den 15.000 von LILYSILK gepflanzten Bäumen werden nach einer vorsichtigen Schätzung in den nächsten zwei Jahrzehnten insgesamt 3.000 Tonnen Kohlendioxid absorbiert, was dazu beiträgt, die Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen.

Die Initiative ist Teil des Projekts „Corridors for Life", das darauf abzielt, den Klimawandel zu bekämpfen, lokale Gemeinschaften zu unterstützen und die biologische Vielfalt in diesem Gebiet des Bundesstaates São Paulo in der Region des Atlantischen Regenwaldes im Südosten Brasiliens zu erhalten. Das Projekt fördert nachhaltige Alternativen für den Lebensunterhalt von Landreformgemeinden in Brasilien, indem es die Nachahmung erfolgreicher Praktiken zur Einkommenserzielung und zum Schutz der biologischen Vielfalt unterstützt.

Laura Lucas Trujillo, Projektmanagerin bei One Tree Planted Brazil, erläuterte, wie sich diese Aufforstung positiv auf die lokale Umwelt auswirken wird: „Das Pflanzen von Bäumen wird den brasilianischen Wald und die damit verbundenen Ressourcen schützen, wiederherstellen und bewahren. Wenn die Bäume wachsen, verbessern sie den Boden- und Wasserschutz, speichern Kohlenstoff, mäßigen das lokale Klima, indem Sie Schatten spenden, vergrößern den Lebensraum für Wildtiere und verbessern die Fähigkeit des Landes, sich an den Klimawandel anzupassen."

Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 hat LILYSILK kontinuierlich ihr unermüdliches Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung immer wieder unter Beweis gestellt. Mit einer Vision, die sich auf null Abfall konzentriert, hat die Marke nachhaltige Praktiken in ihre Kernwerte integriert. Dieser jüngste Meilenstein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, in Zusammenarbeit mit One Tree Planted, ist ein Beweis für das Engagement der Marke, einen positiven Einfluss auf den Planeten zu nehmen.

David Wang, CEO von LILYSILK, drückte seine Begeisterung über diesen Meilenstein aus „Wir sind begeistert, diesen Meilenstein erreicht zu haben. Gemeinsam mit One Tree Planted wollen wir ein dauerhaftes Vermächtnis einer grüneren und nachhaltigeren Welt für unsere Kunden und künftige Generationen hinterlassen."

Matt Hill, Gründer und leitender Umweltevangelist bei One Tree Planted, sagte: „Indem wir Bäume in Gebieten pflanzen, die unter der Abholzung gelitten haben, beschleunigen wir nicht nur die Wiederherstellung gesunder Wälder, sondern sorgen auch für die Wiederbelebung ganzer Ökosysteme. Durch die Wiederaufforstung bringen wir das üppige Blätterdach zurück, machen Gemeinschaften wieder ganz und schaffen ein gedeihliches Umfeld, in dem sich die Artenvielfalt entfalten kann. Wir sind sehr dankbar für die unschätzbare Unterstützung von LILYSILK und allen Beteiligten."

