LILYSILK ehrt den International Day of Charity: Spende von 1.500 Augenmasken, an die National Breast Cancer Foundation

Anlässlich des International Day of Charity, der am 5. September stattfindet, ist LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, stolz darauf, bekannt zu geben, dass sie ihre Unterstützung der National Breast Cancer Foundation, Inc. ® (NBCF) fortsetzt, um das Bewusstsein für Brustkrebs zu fördern.

In diesem Jahr spendet LILYSILK 1.500 Ideal Silk Augenmasken, um die Mission der NBCF zu unterstützen Diese Augenmasken werden in den HOPE-Kits der NBCF verwendet, einem fühlbaren Ausdruck der Hoffnung, der Frauen, die sich einer Brustkrebsbehandlung unterziehen, Trost und Ermutigung spendet. Dies folgt auf die letztjährige Spende von 5.000 USD an die NBCF, die dazu beitrug, die Charity und Helping Women Now® zu unterstützen, indem sie den von Brustkrebs betroffenen Menschen durch lebenswichtige, lebensrettende Programme und Dienstleistungen Hilfe und neue Hoffnung bietet.

Die Beiträge von LILYSILK an die National Breast Cancer Foundation stehen im Einklang mit den globalen Bemühungen, wohltätige Zwecke zu unterstützen und das Wohlergehen der Menschen weltweit zu verbessern. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) bilden einen umfassenden Rahmen für nachhaltige Entwicklung, zu dem auch das Ziel 3: Gute Gesundheit und Wohlbefinden gehört. Durch die Förderung des Bewusstseins für Brustkrebs und die Unterstützung von Frauen, die sich einer Behandlung unterziehen, trägt die Spende von LILYSILK dazu bei, dieses SDG zu erreichen und die Gesundheit und das Wohlbefinden der von Brustkrebs betroffenen Menschen zu fördern.

Der von den Vereinten Nationen anerkannte International Day of Charity zielt darauf ab, das Bewusstsein zu schärfen und Einzelpersonen und Organisationen zu mobilisieren, einen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft zu leisten. LILYSILK fühlt sich geehrt, sein Engagement für die Philanthropie und seine Partnerschaft mit der NBCF im zweiten Jahr in Folge fortzusetzen.

Die Spende an die NBCF anlässlich des International Day of Charity fällt mit der Feier zum 13. Jubiläum von LILYSILK zusammen. Während die Seidenmarke diesen Meilenstein mit einer speziellen Kampagne feiert, die ab dem 8. August läuft, bekräftigte der CEO von LILYSILK, David Wang, das Engagement des Unternehmens, einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen und die Umwelt zu haben.

„Auf unserem ganzen Weg hat LILYSILK immer erkannt, dass unser Wachstum eng mit der Unterstützung und dem Vertrauen verflochten ist, das wir von der Gesellschaft erhalten", sagte Wang. „Das Herzstück von LILYSILK ist unser unermüdliches Engagement, sich umeinander und um den Planeten zu kümmern. Es ist diese treibende Kraft, die unsere Entschlossenheit antreibt, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben und unsere soziale Verantwortung als Unternehmen wahrzunehmen. Gemeinsam können wir einen bedeutenden Unterschied bewirken."

