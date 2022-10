Joyn

"Teammates On Tour": Die spannende Gameshow mit Streamern Trymacs und Amar geht für Joyn auf Reisen - ab 14. Oktober 2022 exklusiv und kostenlos auf Joyn

Bild-Infos

Download

München (ots)

The show must go on! Nach dem erfolgreichen "Teammates"-Live-Event im September auf Joyn geht die einzigartige Spielshow mit den bekannten Streamern Trymacs (3,1 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) und Amar (1,5 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) abseits des Studio-Settings in der realen Welt bei "Teammates On Tour" weiter. Die beiden Herausforderer treten dabei gegen prominente Athleten und Streamer wie unter anderen Marco Reus, Montana Black und RevedTV an - ab 14. Oktober 2022 exklusiv und kostenlos auf Joyn.

Die Gamer Trymacs und Amar begeben sich während ihrer Reise in verschiedene Städte und Locations, darunter Berlin, Hamburg, Dortmund und Madeira. Dort treten sie in acht kniffligen Challenges gegen prominente Gegner*innen an: Darunter Fußball-Profi Marco Reus in einer Fußball-Challenge. Streamer Montana Black (4,7 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) fordert die beiden in seiner Heimatstadt Buxtehude heraus. Der ehemalige Profi-Fußballer und Streamer Sidney Eweka (864.000 Follower*innen auf Instagram) und Profi-Fußballer Niklas-Wilson Sommer (604.000 Follower*innen auf Instagram) geben Alles für den Sieg gegen die Beiden bei der Jumphouse Challenge in Berlin. Streamerin RevedTV und Streamer Mexify begrüßen die Herausforderer zum Klippenspringen in ihrer Wahlheimat Madeira. Jedes Team kämpft leidenschaftlich um den Sieg. Denn sollten Trymacs und Amar verlieren, erwartet sie nach jeder Challenge eine unangenehme Bestrafung. "Teammates On Tour" schickt die Zuschauer*innen und Teilnehmenden in ein neues Level der Gaming-Welt.

Joyn zeigt ab 14. Oktober 2022 wöchentlich kostenlos eine neue Folge der achtteiligen Spielshow "Teammates On Tour". Produziert wird das Format von MediaTotal in Zusammenarbeit mit manymany motion exklusiv für Joyn. Nach der erfolgreichen Live-Übertragung von "The Great Fight Night" im April, der begleitenden Joyn Dokumentation "Road to: The Great Fight Night" und dem Live-Event "Teammates LIVE" im September, ist "Teammates on Tour" bereits das vierte Format, welches aus der Partnerschaft zwischen MediaTotal und Joyn hervorgeht.

Über Joyn

Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform Anbieter übergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.

Über MediaTotal

MediaTotal ist die führende Full-Service-Agentur für die neue Welt des Entertainments im DACH-Raum und betreut die relevantesten Streamer der heutigen Zeit, sowie weitere renommierte Entertainer und Athleten. MediaTotal hält Rechte an erfolgreichen Content-Formaten der neuen Medien-Welt und liefert von der Konzeption bis hin zur Produktion alles aus einer Hand.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell