Das Warten hat ein Ende: Slavik Junge ist zurück auf Joyn! Die zweite Staffel "Nicht erregen" und die vierte Staffel "Slavik - Auf Staats Nacken" bald exklusiv und kostenlos auf Joyn

Konkurrenz für Dr. Sommer und die Eroberung neuer Ufer: Slavik Junge und die Streaming-Plattform Joyn bringen Farbe in die grauen Tage. Die zweifach mit dem deutschen Comedypreis ausgezeichnete Serie "Slavik - Auf Staats Nacken" und die beliebte Doku-Comedy "Nicht erregen" von und mit Entertainer Mark Filatov aka Slavik Junge gehen auf Joyn in die nächste Runde. Fans des Entertainers und die Joyn Community können sich auf spannende, lustige und komplett absurde Abenteuer des Comedypreis-Gewinners freuen - natürlich in gewohnter Slavik-Manier.

"Nicht erregen", Staffel 2 der authentischsten Doku-Comedy über die menschliche Sexualität ab 27. Oktober 2022 exklusiv und kostenlos auf Joyn

Let's talk about sex, Bratans und Bratinas: Entertainer und Comedypreis-Gewinner Mark Filatov aka Slavik Junge befasst sich im Joyn Original "Nicht erregen" zum zweiten Mal auf humorvolle Weise mit der menschlichen Sexualität und Erregung - ab 27. Oktober 2022 exklusiv und kostenlos auf Joyn. Begleitet wird Slavik von einer Sexologin, welche die ungewöhnlichen Fetische therapeutisch einordnet. Sex Clubs, Outdoor-Sex, die Ausbildung zur Domina und zum Dominus sowie die sexuelle, künstlerische Verwirklichung - all das und noch mehr nimmt der Entertainer in der zweiten Staffel von "Nicht erregen" in gewohnter Slavik-Manier genauer in Augenschein. In jeder Folge befasst Slavik Junge sich mit einem neuen Aspekt der menschlichen Sexualität wie sexuelle Praktiken, Orientierungen und Vorlieben. Wo liegen die Grenzen? Welche sexuellen Spielarten gibt es? Und wie vielfältig ist die menschliche Sexualität wirklich? Slavik Junge findet es gemeinsam mit Joyn heraus.

"Slavik - Auf Staats Nacken", Staffel 4 des erfolgreichen Joyn Originals ab 17. November 2022 exklusiv und kostenlos auf Joyn

Wem reicht schon die Auszeichnung mit einem Bundesverdienstkreuz, wenn man stattdessen ein ganzes Königreich haben kann? Nach drei erfolgreichen Staffeln bester Unterhaltung, zwei Comedypreisen und unzähligen viralen Videos hat Slavik genug von Deutschland. Trotz seiner unzähligen Bemühungen hat er von der deutschen Politik noch keine Anerkennung für seinen Einsatz erhalten. Mangels Perspektive und Zukunft in der Bundesrepublik wandert Slavik kurzerhand aus! Praktisch, dass Deutschland noch ein sonniges 17. Bundesland hat, in dem gerade der Posten des Königs von Mallorca frei geworden ist. Slavik wittert seine Chance. Bei einem Meet and Greet im Megapark auf der Baleareninsel verkündet er seinen zukünftigen Untertan*innen ganz offiziell, dass er sich um das freigewordene Amt bewirbt. Er ist gekommen, um sein Volk in all seinen Facetten richtig kennenzulernen. Findet er in Mallorca ein zu Hause, wo seine Genialität und Kreativität endlich die entsprechende Anerkennung erfahren? Die vierte Staffel "Slavik - Auf Staats Nacken" läuft ab 17. November 2022 exklusiv und kostenlos auf Joyn.

Die Formate "Nicht erregen" und "Slavik - Auf Staats Nacken" sind Produktionen von BRATAN PRODUCTIONS und Teil der umfangreichen Partnerschaft zwischen Joyn und Mark Filatov.

