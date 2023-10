ZDF

ZDF: Bundesverdienstkreuze für "Terra X"-Moderatoren Harald Lesch und Mirko Drotschmann

Bildung und Zusammenhalt fördern, Demokratie stärken

Am Montag, 9. Oktober 2023, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zwei Moderatoren des ZDF in Schloss Bellevue mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet: den Physikprofessor Harald Lesch sowie den Journalisten und Historiker Mirko Drotschmann. Beide wurden für ihren herausragenden Einsatz für mehr Bildungsgerechtigkeit und moderne Wissensvermittlung geehrt. Die festliche Verleihung stand unter dem Motto "Bildung und Zusammenhalt fördern, Demokratie stärken".

"Ich gratuliere Prof. Harald Lesch und Mirko Drotschmann ganz herzlich. Dass gleich zwei Moderatoren von 'Terra X' mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden, freut mich besonders", so Peter Arens, Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft im ZDF. "Valide Wissens- und Wissenschaftskommunikation ist womöglich heute, in einer Zeit, in der Fakten oftmals kaum noch von Fake zu unterscheiden sind, wichtiger denn je. Harald Lesch und Mirko Drotschmann haben sich hier besonders verdient gemacht."

Mirko Drotschmann ist Journalist, Youtuber und Webvideo-Produzent. Er ist in der ZDF-Reihe "Terra X" im linearen Fernsehen zu sehen und vermittelt bei "Terra X History", vormals "MrWissen2Go Geschichte", auf Youtube und Instagram sowie in seinem Podcast "Terra X History" erzählerisch aufbereitetes historisches Wissen und ordnet Inhalte aus dem aktuellen Alltagskontext mit historischem Bezug ein. In der Begründung der Auszeichnung heißt es unter anderem: "Fast zwei Millionen sehen ihm bei seinen wöchentlichen Erklärungen des Weltgeschehens zu, und es gibt an den Schulen in unserem Land kaum einen jungen Menschen, der seine Erklärvideos zum Fach Geschichte nicht kennt. Dabei fördert Mirko Drotschmann stets auch das Wissen um demokratische Regeln und Werte." Gerade während der Coronapandemie seien seine kostenfreien Online-Angebote die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte besonders wertvoll gewesen.

Harald Lesch, Astrophysiker, Naturphilosoph und Autor, befasst sich seit mehr als 15 Jahren im ZDF mit Fragen rund um aktuelle und relevante Forschungen – von Klima und Energie bis Gesellschaft und Gesundheit. Seine Sendung "Leschs Kosmos" zeigt das ZDF monatlich, zudem ist er bei "Terra X" zu sehen. In seinem You Tube-Kanal "Terra X Lesch & Co" präsentiert er wöchentlich Spannendes aus der Wissenschaft und nimmt aktuelle Diskussionen zu wissenschaftlichen Themen in den Blick. Harald Lesch verstehe es, komplexe Zusammenhänge so darzustellen, dass auch Laien sie nachvollziehen können, so die Begründung für die Auszeichnung. Weiter heißt es: "Besonders bei jungen Menschen weckt er damit großes Interesse an Naturwissenschaften und motiviert sie dazu, Neues zu lernen und zu entdecken. (…) Seit vielen Jahren engagiert er sich zudem in der Lehrerfortbildung und mit Vorträgen in Schulen. Dabei zeigt er stets, wie man Fake von Fakten unterscheidet, und stärkt damit unsere Demokratie."

