Sky Deutschland

Das DFB-Pokalfinale RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt sowie die Relegationsduelle zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV bei Sky live und in UHD

Unterföhring (ots)

Sky Experte Lothar Matthäus, Britta Hofmann und Wolff Fuss berichten am Samstag ab 19.00 Uhr live aus dem Berliner Olympiastadion

Die Relegation zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV am Donnerstag und Montag, Arminia Bielefeld gegen Wehen Wiesbaden am Freitag und Dienstag jeweils ab 20.15 Uhr live bei Sky

Exklusiv für Sky Q Kunden überträgt Sky das DFB-Pokalfinale und die Relgationsspiele zwischen dem VfB und dem HSV auch in UHD

Die Bundesliga live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Unterföhring, 30. Mai 2023 - Nach den teilweise dramatischen Final-Spieltagen in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga am vergangenen Wochenende stehen in den nächsten Tag die letzten Entscheidungen der Saison 2022/23 im deutschen Profifußball auf dem Programm.

Am Samstagabend entscheidet sich, wer den DFB-Pokal in die Höhe stemmen darf. Mit RB Leipzig und Eintracht Frankfurt treffen zwei Klubs aufeinander, die ein Finale im Berliner Olympiastadion in den vergangenen Jahren schon öfters erleben durften. Die Hessen gewannen den Pokal 2018, nachdem sie bereits 2017 im Finale gestanden hatten. Die Leipziger sind Titelverteidiger und stehen zum dritten Mal in Folge bzw. zum vierten Mal in den vergangenen fünf Saisons im Finale von Berlin.

Ab 19.00 Uhr berichtet Sky am Samstagabend live von vor Ort, wenn der 80. Sieger des Pokal-Wettbewerbs des DFB ermittelt wird. Sky Experte Lothar Matthäus und Moderatorin Britta Hofmann stimmen die Zuschauer auf die Begegnung ein, Wolff Fuss kommentiert die Partie. Michael Leopold und Patrick Wasserziehr gehen im Olympiastadion auf Stimmenfang. Neben der regulären Live-Übertragung auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix wird die Partie exklusiv für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD zusätzlich auch live in Ultra HD übertragen.

Bereits ab dem Donnerstagabend vor dem DFB-Pokalfinale stehen Endspiele der anderen Art auf dem Programm. In den Relegationsspielen der Bundesliga und 2. Bundesliga fallen dann die letzten Entscheidungen über Auf- und Abstieg.

Den Auftakt machen am Donnerstag der VfB Stuttgart und der Hamburger SV. Während die Schwaben den dritten Abstieg in die 2. Bundesliga innerhalb der letzten sieben Jahre verhindern wollen, will der HSV, der bereits vor einem Jahr in der Relegation stand und an Hertha BSC scheiterte, nach fünf Jahren endlich die Rückkehr ins Oberhaus perfekt machen. Gefühlt waren die Norddeutschen bereits am Ziel ihrer Träume, bevor der 1. FC Heidenheim am letzten Spieltag mit zwei Toren in der Nachspielzeit die Hamburger doch noch auf Platz drei schoss. Die Entscheidung fällt im Rückspiel im Volksparkstadion am Montag, das Sky wie das Hinspiel ab 20.15 Uhr live überträgt. Beide Spiele stehen Sky Q Kunden auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD zur Verfügung.

Unter ähnlichen Voraussetzungen finden am Freitag- bzw. Dienstagabend die Relegationsspiele zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga statt. Fans des SV Wehen Wiesbaden feierten am vergangenen Wochenende bereits den Aufstieg, ehe der VfL Osnabrück mit zwei Treffern in der Nachspielzeit in letzter Sekunde an den Hessen vorbeizog. Nun geht es gegen die Arminia aus Bielefeld, der ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bundesliga der Absturz in die 3. Liga droht. Sky überträgt das Hinspiel am Freitag sowie die Entscheidung im Rückspiel am Dienstag in Bielefeld jeweils ab 20.15 Uhr live.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Übertragungen der Relgation und des DFB-Pokals sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket bzw. Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Bundesliga live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Das Finale des DFB-Pokals und die Relegationen live bei Sky

Donnerstag:

20.15 Uhr: Relegation Bundesliga, Hinspiel, VfB Stuttgart - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

Freitag:

20.15 Uhr: Relegation 2. Bundesliga, Hinspiel, SV Wehen Wiesbaden - Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

Samstag:

19.00 Uhr: DFB-Pokalfinale, RB Leipzig - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Montag:

20.15 Uhr: Relegation Bundesliga, Rückspiel, Hamburger SV - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

Dienstag:

20.15 Uhr: Relegation 2. Bundesliga, Rückspiel, Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell