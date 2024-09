Philipp Follmer: Diese Erfahrungen haben Teilnehmer seines Coachings gemacht

Philipp S. Follmer Copywriting

Als Copywriter zu einem unabhängigen, freien und erfüllten Leben - diesen Traum erfüllt Philipp Follmer den Teilnehmern seiner Freedom Writer Academy. Denn mit den Fähigkeiten, dem Wissen und den Praxistipps, die der Experte den angehenden Copywritern vermittelt, können sie sich innerhalb weniger Wochen ein eigenes Business mit lukrativen Umsätzen aufbauen. Wie diese im Detail aussehen können und welche Erfahrungen sie mit der Freedom Writer Academy machen durften, berichten nachfolgend drei Teilnehmer.

Mehr Zeit für die Familie haben, die weite Welt bereisen, finanziell unabhängig werden oder einfach nur ein selbstbestimmtes Leben führen - die Motive für den Aufbau einer Selbstständigkeit sind ebenso vielfältig wie die Wege dorthin. Aufgrund ihrer großen zeitlichen und örtlichen Flexibilität sind vor allem Online-Business-Modelle besonders interessant - gleichzeitig sind die meisten Geschäftsmodelle jedoch für Einsteiger mit großen Risiken verbunden. So sind bereits viele Menschen mit ihrem Traum vom Erfolg in der Online-Welt gescheitert oder trauen sich gar nicht erst, den Schritt zu wagen, weil ihnen die nötige Expertise fehlt. "Das Schöne am Copywriting ist: Es kann jeder lernen, der Spaß am Schreiben hat und sich für Psychologie und Menschen interessiert", erklärt Philipp Follmer von der Freedom Wirter Academy. "Auch Menschen ohne Vorkenntnisse können es schaffen, innerhalb weniger Wochen ihre ersten Kunden zu gewinnen und sich Stück für Stück ein Leben in Freiheit aufzubauen."

"Wer endlich aus seinem Hamsterrad ausbrechen will, kann sich bei uns nicht nur die Fähigkeiten des Copywritings aneignen, sondern lernt auch, wie er planbar Kunden gewinnt, seine Selbstständigkeit erfolgreich aufbaut und das Business langfristig führt", fährt der Copywriter fort. Während die Ziele seiner Teilnehmer individuell sind, steht ihr Erreichen für Philipp Follmer immer an erster Stelle: So hat der Copywriter, der selbst seit sechs Jahren auf Reisen ist und dabei hohe Umsätze mit dem Schreiben von Werbetexten erzielt, mit seiner Academy schon mehreren tausend Menschen dabei geholfen, sich ein glücklicheres, freieres und erfülltes Leben in finanzieller Unabhängigkeit aufzubauen. Drei von ihnen berichten nachfolgend über ihre Erfahrungen.

1. Wie Selina K. sich mit der Freedom Writer Academy ihren Traum von der Unabhängigkeit erfüllte

Nach ihrem Studium hatte Selina K. noch keine konkreten beruflichen Pläne, doch sie wusste genau, was sie nicht wollte: die Abhängigkeit eines Angestelltenverhältnisses mit viel Arbeit für wenig Geld. Auf der Suche nach einer spannenden Tätigkeit im Marketing stieß sie schließlich auf das Angebot von Philipp Follmer und meldete sich direkt für sein Copywriting-Coaching an, um sich den Traum von beruflicher und finanzieller Freiheit zu erfüllen. Bereits nach dem ersten Gespräch war sie vollkommen überzeugt. Unter anderem berichtet sie davon, keine Idee darüber gehabt zu haben, welche Welten und Chancen sich für sie durch das Coaching eröffnen würden.

Trotz des starken Gegenwindes aus dem Kreis ihrer Familie folgte sie weiter ihrem Herzen und fand schließlich ihren eigenen Weg. Schon wenige Monate später kündigte Selina K. ihren damaligen Job, um sich vollständig auf den Aufbau ihres eigenen Copywriting-Business konzentrieren zu können. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand sie schließlich die Struktur, die ihren Erfolg vorantrieb. Heute steht Selina K. sowohl finanziell als auch persönlich auf einem stabilen Fundament und arbeitet daran, sich beruflich noch weiter zu etablieren und ihren Kundenstamm auszubauen. Die größte Erkenntnis, die sie aus dem Coaching der Freedom Writer Academy mitnehmen konnte, war, dass sie aus der Identifikation mit ihrer Vergangenheit aussteigen und sich mit ihrem wahren Ich auseinandersetzen musste, um wirklich frei, glücklich und erfolgreich zu werden.

2. Vivian B.: Mit der Freedom Writer Academy zu beruflicher und persönlicher Freiheit

Ein weiterer glücklicher Teilnehmer der Freedom Writer Academy ist Vivian B.: Nach seinem Master in Wirtschaftswissenschaften arbeitete er einige Jahre in der Marketingabteilung einer großen Steuerkanzlei, bis er den Wunsch entwickelte, sich selbstständig zu machen. Als er auf die Werbeanzeigen von Philipp Follmer aufmerksam wurde, fühlte sie sich direkt angesprochen und begann die Ausbildung an der Freedom Writer Academy.

Als Vivian B. nach einigen Wochen aus privaten Gründen das Engagement verließ, dachte er kurzzeitig, er hätte das Geld, das er in seine finanzielle Freiheit investieren wollte, verbrannt. Während einer Auszeit auf Bali fand er die Motivation, die Inhalte der Freedom Writer Academy noch einmal ernsthaft anzugehen und umzusetzen - mit vollem Erfolg. Nur vier Wochen später konnte er sich seinen ersten Auftrag über 4.500 Euro sichern und steht bereits in den Verhandlungen für die nächsten Projekte dieser Größenordnung. Heute kann er nicht nur sehr gut von seinem Copywriting-Business leben und würde die Freedom Writer Academy darum jedem weiterempfehlen, der sich mit Copywriting ein finanziell freies und unabhängiges Leben aufbauen will - auch ohne Vorkenntnisse. Alles, was es braucht, ist Engagement und Durchhaltevermögen, während die Experten der Freedom Writer Academy ihren Teilnehmern alles andere vermittelt, was sie für ihre finanzielle, geistige und private Freiheit brauchen.

3. Teilnehmererfahrung mit der Freedom Writer Academy: Christina T.

Christina T. war schon immer eine leidenschaftliche Leserin und beschäftigte sich in ihrer Freizeit auch mit dem Schreiben - damals vor allem zum Thema Selbstheilung. Ihr Talent dabei blieb auch in ihrem Umfeld nicht unbemerkt, sodass sie bereits einige Texte für Freunde und Bekannte verfasste. Mit dem Wunsch, ihrem Talent und ihrem Interesse gerecht zu werden, machte sie sich auf die Suche nach Möglichkeiten, um mit dem Schreiben Geld zu verdienen und so ihren Hauptjob nur noch nebenberuflich ausüben zu können. Dabei stieß sie auf das Angebot der Freedom Writer Academy und war sofort überzeugt. Damals noch Vollzeit als Friseurin tätig, konnte sie sich das Copywriter-Coaching zunächst nicht leisten, doch ihr Entschluss stand fest: Also arbeitet sie ein Jahr darauf hin, die Copywriter-Ausbildung bei Philipp Follmer absolvieren zu können - mit Erfolg.

Schon nach kurzer Zeit im Coaching konnte Christina T. wertvolle Learnings mitnehmen und direkt in die Tat umsetzen: Denn nachdem sie die verkaufpsychologischen Regeln kannte, wurden auch die Instagram-Posts, die sie für den Salon ihres Arbeitgebers schrieb, zum vollen Erfolg - so sicherte sie sich mit dem Friseursalon ihren ersten Retainer-Auftrag. Mittlerweile konnte Christina T. allein mit dem Copywriting über 6.000 Schweizer Franken umsetzen und dabei sogar fünf Monate in Griechenland verbringen. Mit vielen Kunden aus dem Bekanntenkreis und ihrem persönlichen wie privaten Umfeld entwickelt sich ihre Auftragslage vielversprechend. Neben dem Wissen und den wertvollen Praxistipps in der Freedom Writer Academy hat Christina T. vor allem eines zu ihrem Erfolg verholfen: ihr großes Durchhaltevermögen. Mit einem klaren Ziel vor Augen und der Unterstützung und Motivation der großen Community um Philipp Follmer konnte sie sich ihren Traum von einem freieren Leben erfüllen.

