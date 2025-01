Philipp S. Follmer Copywriting

Immer mehr junge Menschen wollen orts- und zeitunabhängig arbeiten – Experte verrät die 5 Top-Berufe

Im Büroalltag angekommen, fühlen sich viele Menschen gefangen. Sie sehnen sich nach einem Leben, in dem sie arbeiten können, wann und wo sie wollen. Oft ziehen sie daher Berufe in Betracht, die mit einer großen Flexibilität einhergehen. Allerdings scheinen viele Berufsfelder zwar auf den ersten Blick attraktiv, beim genauen Hinsehen weisen sie aber Nachteile auf. Um sich ein wirklich orts- und zeitunabhängiges Business aufzubauen, müssen dabei mehrere Faktoren gegeben sein.

Im Telefonvertrieb oder in der Beratung ist man beispielsweise örtlich flexibel, aber dennoch an viele zeitliche Termine gebunden, was vor allem beim Reisen in anderen Zeitzonen Probleme mit sich bringen kann. Nicht zu vergessen, dass man immer eine stabile Internetverbindung und ruhige Umgebung braucht, was die Situation zusätzlich erschwert. Doch es gibt andere Berufsfelder, die genau die Flexibilität bieten, die sich viele junge Menschen ersehen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche fünf Berufe besonders vielversprechend sind und wie der Einstieg gelingt.

1. Texte schreiben als Copywriter

Das Copywriting ist geradezu prädestiniert für orts- und zeitunabhängiges Arbeiten. Nach der Auftragsannahme benötigt man in dieser Branche lediglich einen Laptop, mehr Voraussetzungen müssen nicht erfüllt sein. Selbst eine stabile Internetverbindung muss nur während der Übermittlung der erstellten Texte vorhanden sein. Das erlaubt sogar das Arbeiten an besonders entlegenen oder ungewöhnlichen Orten, beispielsweise im Flugzeug oder auf einem Schiff. Wer die nötigen Fertigkeiten beim Schreiben mitbringt, muss in dieser Branche zunächst Unternehmen finden, für die er Texte verfassen kann. Ein typisches Aufgabenfeld ist dabei das Erstellen jeglicher Formen von Werbetexten, beispielsweise Content für das E-Mail-Marketing.

2. Videoskripte erstellen beim Short-Form-Writing

Eine weitere Tätigkeit, bei der ebenso Wortgewandtheit und eine gute Ausdrucksfähigkeit vonnöten sind, ist das Short-Form-Writing. In letzter Zeit haben sich dabei insbesondere Videoskripte als vielversprechend erwiesen. Dabei erstellt man zeitlich und örtlich flexibel Skripte und Drehbücher kurzer Videos für Unternehmen, beispielsweise eine Firmenpräsentation. Erweitert werden kann dieses Angebot um Services wie den Videoschnitt oder die professionelle Bewertung von Videos, die ein Unternehmen erstellt hat. Dank intuitiver Technologien braucht es für diese Dienstleistungen heutzutage häufig nicht mehr Equipment als ein Smartphone, womit hohe örtliche Unabhängigkeit einhergeht.

3. Webseiten erstellen als Webdesigner

Das Internet spielt im Unternehmensalltag eine wichtigere Rolle denn je. Potenzielle Kunden informieren sich hier über eine Firma, Bewerber hingegen möchten etwas über ihren zukünftigen Arbeitgeber erfahren. Voraussetzung hierfür ist eine professionelle Webseite, auf der relevante Informationen ansprechend aufbereitet sind. Das eröffnet ein weites und lukratives Geschäftsfeld für Webdesigner. Allerdings ist hier auch umfangreiches Know-how nötig, um sich am Markt behaupten zu können. Neben Kenntnissen über das Copywriting gehören Fähigkeiten im Programmieren und im Grafikdesign zu den Voraussetzungen für Erfolg in dieser Branche.

4. Komplexe Aufgaben lösen als Programmierer

Beim Programmieren werden mithilfe spezieller Befehle und Konstrukte komplexe Probleme gelöst. Dafür braucht es jedoch auch einige Vorkenntnisse. Mindestens eine gängige Programmiersprache sollte beherrscht werden, um hier Fuß zu fassen. Darüber hinaus sind eine ausgeprägte logische Denkweise und Spaß am Bewältigen komplexer Aufgaben gute Voraussetzungen für eine Tätigkeit als Programmierer. Neben der zeitlichen und örtlichen Flexibilität, die mit diesem Beruf einhergeht, winken auch attraktive finanzielle Aussichten. Für langfristigen Erfolg ist jedoch eine Spezialisierung erforderlich. Bereits jetzt werden nämlich viele Programme, die früher noch von Programmierern erstellt wurden, von künstlicher Intelligenz geschrieben.

5. Zukünftige Weichen stellen als KI-Berater

Künstliche Intelligenz ist die Technologie der Zukunft. In jüngster Vergangenheit zeigten Tools wie ChatGPT, wie mächtig diese Programme sein können – wenn man sie richtig zu bedienen weiß. Das eröffnet einige neue Geschäftsfelder. Wer sich jetzt intensiv mit den verschiedenen Möglichkeiten von KI auseinandersetzt, kann dieses Wissen in Form von Unternehmensberatungen an Firmen weitergeben. Wie bei jeder beratenden Tätigkeit ist jedoch auch hier die Flexibilität eingeschränkt, weil für Besprechungen mit den Kunden regelmäßig Termine eingehalten werden müssen. Dennoch kann die Arbeit in weiten Teilen flexibel gestaltet werden.

