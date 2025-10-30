APOTHEKENTOUR

Saisonendspurt für APOTHEKENTOUR 2025

Planung für 2026 mit mehr als 30.000 Besucher:innen

Berlin (ots)

Die APOTHEKENTOUR 2025 powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE macht sich bereit für die finale Station in München. Der Erfolg der Tour zeigte sich auch im vierten Jahr der Eventreihe durch zahlreiche ausgebuchte Standorte und tausende Besucher:innen aus der Vor-Ort Apotheke. Die Vorbereitungen für 2026 laufen parallel auf Hochtouren.

Am 15. und 16. November gastiert die Tour zum Abschluss 2025 im Zenith München. Auch an diesem 12. und damit letzten deutschen Standort in diesem Jahr erwarten die Veranstalter bis zu 3.000 Apotheker:innen, PTA und PKA, nur noch wenige Tickets sind verfügbar. 45 Unternehmen präsentieren vor Ort ihre innovativen Produkte und Konzepte. Fachvorträge bieten den Zuhörenden echten Mehrwert - von kurzen, fokussierten Einblicken bis hin zu detaillierten Praxisbeispielen.

Diese Unternehmen sind 2025 auf der APOTHEKENTOUR in München vertreten:

Aboca, AEP, Alfasigma, Aliud Pharma, Aristo Pharma, ARZ Haan, BD Rowa, Beiersdorf, Bionorica, CGM Lauer, Cooper, Dermapharm, Dermasence, Dr. Ausbüttel (DRACO), DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, Galderma, Haleon, Hartmann, InfectoPharm, Kenvue, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kreussler Pharma, LUVOS Heilerde, MEDICE, Naturafit, Norgine, OMNi-BiOTiC, OmniVision, Opella., Orthomol, PHOENIX, Pohl Boskamp, Pure Encapsulations, Reckitt, Repha, Salus Pharma, Schülke, Stada, Théa Pharma, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag.

Zusätzlich zum abschließenden Tourwochenende in München wird die APOTHEKENTOUR am 29. und 30. November in einem exklusiven Österreich-Format unterwegs sein und bereits zum dritten Mal in die Marx Halle in Wien kommen.

Tour 2026: Die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Auch im kommenden Jahr bleibt das Ziel der Veranstaltungsreihe klar: Apothekenteams vor Ort noch stärker mit fachlichem Wissen zu unterstützen. Von März bis November 2026 tourt die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE an 12 Wochenenden durch Deutschland. Mehr als 30.000 Besucher:innen aus der Vor-Ort Apotheke werden erwartet. Die hohe Nachfrage bestätigt das große Interesse der Apothekerinnen, PTA und PKAs in ganz Deutschland am Wissensaustausch rund um Apotheke und Arzneimittel.

"Auch im fünften Jahr unserer Eventreihe stehen stetige Neugierde und Wissensaustausch bei uns an erster Stelle", sagt Tom Bellartz, CEO der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH. "Im kommenden Jahr ist natürlich wieder unser Ziel, die Eventreihe zu sein, die Apothekenteams inspiriert, neues Fachwissen vermittelt und vor allem Mehrwert bietet."

Die APOTHEKENTOUR 2026 gastiert in diesen Städten:

14. & 15.03.26 - Köln

28. & 29.03.26 - Hamburg

11. & 12.04.26 - Rostock

25. & 26.04.26 - Nürnberg

09. & 10.05.26 - Hannover

16. & 17.05.26 - Duisburg

30. & 31.05.26 - Mainz

29. & 30.08.26 - Leipzig

05. & 06.09.26 - Berlin

12. & 13.09.26 - München

17. & 18.10.26 - Stuttgart

31.10. & 01.11.26 - Karlsruhe

Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken haben exklusiv die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.de anzumelden. Die Anmeldephase für die Tour 2026 startet noch in diesem Jahr.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Original-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuell