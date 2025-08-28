ARD Mediathek

Schattenseite - Sechsteilige Young-Adult-Thriller-Serie von Jonas Ems und Hanna Hribar | Ab 17. Oktober in der ARD Mediathek und am 25. Oktober ab 22:05 Uhr im Ersten | Einladung zu digit. Interviews

Die privaten Chats, Videos und Fotos landen plötzlich im Netz - die ganze Schule fragt sich: Wer steckt dahinter, wie kann man "die Seite" stoppen und kann man sich auf seine Freunde verlassen? Das intensive Spiel beginnt: "Schattenseite" ist die neue ARD-Thriller-Serie von Jonas Ems und Hanna Hribar. Sechs Episoden, die zeigen, wie dünn die Grenze zwischen Wahrheit und totaler Kontrolle ist. Regie führen Özgür Yildirim und Alison Kuhn, die einen Sog aus Geheimnissen, großen Gefühlen und Verrat erschaffen - schillernd, bildstark, ehrlich. "Schattenseite" ist ein Coming-of-Age-Thriller, in dem ein einziger Klick das Leben auf den Kopf stellt.

Wir laden Sie sehr herzlich zu Interviews mit dem Cast und den Macher:innen ein. Zur Verfügung stehen Florian Geißelmann, Samirah Breuer, Ludger Bökelmann, Filip Schnack, Philipp Günsch u. a., aber auch Content Creator, Autor und Schauspieler Jonas Ems.

Auch Anfragen an das Regie-Duo Özgür Yildrim und Alison Kuhn, die Autorin Hanna Hribar und den Produzenten Stefan Raiser koordinieren wir gerne für Sie.

Bitte melden Sie sich dafür per E-Mail mit Ihren Interviewwünschen möglichst zeitnah unter info@wirth-pr.de an.

Inhalt: Neue Schule, neues Leben: Für die 18-jährige Nola (Samirah Breuer) wird der erste Schultag zum Schock. Kurz zuvor ist ein Mitschüler ums Leben gekommen - und bei der Trauerfeier taucht plötzlich eine anonyme "Schattenseite" auf, die droht, die intimsten Geheimnisse der Schule offenzulegen. Schon die erste Enthüllung zerstört ein Leben - und alle wissen: Niemand ist sicher.

Während ihre Mutter Julia (Sithembile Menck) als Polizistin ermittelt, steckt Nola im Netz der Erpresser. Wer verschont bleiben will, muss andere verraten. Vertrauen zerbricht, Freundschaften kippen, die Angst macht alle manipulierbar. Gemeinsam mit Außenseiter Corvin (Florian Geißelmann) sucht Nola nach dem Ursprung der "Schattenseite". Doch je näher sie der Wahrheit kommen, desto gefährlicher wird es. Denn was einmal im Netz ist, lässt sich nicht löschen ...

"Schattenseite" ist eine Produktion der Dreamtool Entertainment GmbH im Auftrag der ARD Degeto Film, des Hessischen Rundfunks und funk für die ARD Mediathek. Gefördert durch das Medienboard Berlin-Brandenburg.

