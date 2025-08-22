ARD Mediathek

"Shut Up, Bitch!" - ARD Story über Frauenhass im Netz

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Über eine Parallelwelt, in der Frauenfeindlichkeit zum Alltag gehört / ab dem 2.9.2025 in der ARD Mediathek und am 3.9.2025 um 22:50 Uhr im Ersten

Mit provokanten Inhalten beeinflusst eine Szene aus Influencern und Tiktok-Kanälen zunehmend junge Männer in Deutschland. Die Dokumentation "Shut Up, Bitch! Der Kampf um Männlichkeit" taucht tief in ein digitales Netzwerk ein, das mit aggressiver Männlichkeitsrhetorik Millionen junge Männer erreicht und ein frauenfeindliches Weltbild fördert. Sie begleitet zwei junge Menschen, deren Leben und politische Einstellungen sich durch die Inhalte dieser Parallelwelt entscheidend verändert haben und macht so deutlich, mit welcher Dynamik diese Netzwerke agieren. Die ARD Story "Shut Up, Bitch! Der Kampf um Männlichkeit" steht ab 2. September 2025 in der ARD Mediathek zum Abruf bereit und wird am 3. September 2025 um 22:50 im Ersten ausgestrahlt.

"Wie wird man ein richtiger Mann? Wie wird man erwachsen?"

Alex sucht nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Er fragt sich, was für ein Mann er werden möchte, wie er erwachsen und für Frauen ansprechend wird. Er sucht nach Kochrezepten und Fitnesscontent. Doch sein Social-Media-Feed verändert sich - schnell geht es in den Videos um mehr als Fitness und Ernährung. In seine Timeline werden vermehrt auch sexistische Inhalte aus der sogenannten Mannosphäre gespült.

Wie gerät ein junger Mensch in den Bann frauenfeindlicher Online-Ideologien?

Hinter dem Erfolg der Ideologien stehen nicht nur Algorithmen, die diese Inhalte nach vorne stellen, sondern wirtschaftliche Interessen und politische Strategien. Der Film zeigt, wie frauenfeindliche Narrative gezielt für Wahlkämpfe genutzt werden - und weshalb sie eine wachsende Gefahr für Gleichberechtigung und die Demokratie darstellen. In Großbritannien verpflichtet das Bildungsministerium Schulen ab 2026 dazu, Jugendliche über misogyne Inhalte aus der Mannosphäre aufzuklären. In Deutschland ist man davon noch weit entfernt.

"Shut Up, Bitch!"

"Shut Up, Bitch! Der Kampf um Männlichkeit" ist eine Produktion der Picture Punks im Auftrag des SWR. Experteneinschätzungen geben Autorin, Publizistin und Podcasterin Alice Hasters, Autorin und Journalistin Veronika Kracher, Referent für politische Bildung Maximilian Schneider und der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje. Die ARD Story steht ab 2.9.2025 in der ARD Mediathek und wird am 3.9.2025 um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Für akkreditierte Journalist:innen ist der Film vorab im Pressevorführraum der ARD verfügbar.

Mehr Informationen unter http://swr.li/shut-up-bitch-2025

Fotos unter ARD-foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt"

Pressekontakt: Marissa Leister, Tel. 06131 929 32743, marissa.leister@SWR.de

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell