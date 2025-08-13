ARD Mediathek

Exklusiv-Recherche für "ARD Story" zur Versiegelung der Städte

Analysen von KIT und "FragDenStaat" für die "ARD Story: Zugepflastert - Wie retten wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?" zeigen fehlendes Grün / zu sehen am 13. August, 22:50 Uhr im Ersten und ab 8 Uhr am selben Tag vorab in der Mediathek

Allein im vergangenen Jahr starben in Deutschland laut Robert-Koch-Institut 2.800 Menschen an den Folgen der Hitze. Dabei könnten schon 30 Prozent mehr Bäume in den Städten die Hitzestunden um über die Hälfte reduzieren, so eine neue Studie des Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Doch fast überall fehlt es an Bäumen. Die Transparenz- und Rechercheplattform "FragDenStaat" hat jetzt exklusiv für die "ARD Story: Zugepflastert - Wie retten wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?" (SWR/WDR/NDR/rbb) in Zusammenarbeit mit dem KIT Luftaufnahmen von besonders heißen deutschen Städten ausgewertet. Das Ergebnis: Manchmal fehlen vorgeschriebene Bäume einfach und oft haben die Städte gar keine Begrünung vorgeschrieben. Warum das so ist, hat die Doku recherchiert: Es fehlt an Kontrolle und an politischem Willen.

220 große graue Parkplatzflächen unter die Lupe genommen

Insgesamt 220 große graue Parkplatzflächen in Stuttgart, Mannheim, Köln, Braunschweig, Hannover und Frankfurt am Main hat das KIT mittels Stadtplänen, Luftaufnahmen und einem KI-gestützten Segmentierungsmodell unter die Lupe genommen. "FragDenStaat" prüfte, welche Vorgaben es für die Bepflanzung gibt - und ob diese umgesetzt wurden. Ob und wie viele Bäume auf Parkplätzen gepflanzt werden müssen, regeln die Bebauungspläne der Städte. Seit der Novelle des Baugesetzbuchs im Sommer 2011 haben Kommunen mehr Möglichkeiten, Bäume vorzuschreiben - sie müssen dies aber nicht tun.

Über die Hälfte des Mannheimer Ortskerns ist versiegelt

Besonders drastisch fiel die Recherche für Mannheim aus: Über die Hälfte der bebauten Fläche dort ist versiegelt: "Die rechteckige Struktur der Quadratestadt, wenig Grün im Zentrum und dicht bebaute Flussufer verhindern Kühlung", sagt Sina Keller vom KIT. In Hannover dagegen sind seit den 1990er-Jahren Baumbepflanzungen auf Parkplätzen per Satzung festgelegt - diese Vorgabe fehlt in anderen Kommunen oder wurde nicht umgesetzt. Hannover aber hat früh reagiert und Vorgaben geschaffen, die heute in fast allen Bebauungsplänen enthalten sind. Dennoch zeigt die Auswertung des KIT: Hannover ist trotz weitläufiger Grünflächen und innerstädtischer Gewässer ebenfalls zu mehr als die Hälfte versiegelt. Alle Ergebnisse, weitere Infos und Satellitenbilder der untersuchten Städte sind ab 13. August, 8 Uhr abrufbar unter: https://1.ard.de/zugepflastert

Die ARD Story "Zugepflastert - Wie retten wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?" ist eine Ko-Produktion von SWR, WDR, NDR und rbb für Das Erste, Autorinnen: Gesine Enwaldt und Melanie Stucke.

