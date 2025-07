"ARD Story" am 13. August: "Zugepflastert"

ARD Mediathek

Doku des SWR "Zugepflastert - Wie retten wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?" am 13. August, 22:50 Uhr im Ersten und ab 8 Uhr am selben Tag vorab in der Mediathek

Deutschland ächzt unter der Hitze - und pro Tag verschwinden mehr als 20 Hektar kühlende Grünfläche unter Asphalt und Beton. Die Versiegelung und die damit verbundene Aufheizung der Städte ist für ihre Bewohner:innen mit hohen Gesundheitsrisiken verbunden. Die "ARD Story: Zugepflastert - Wie retten wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?" (SWR/WDR/NDR/rbb) sucht nach verloren gegangenen Grünflächen in Deutschland, erstellt neue Datenanalysen und begleitet einen Mannheimer Pflegedienst an Hitzetagen. Zu sehen am 13. August um 22:50 Uhr im Ersten und ab 8 Uhr am selben Tag vorab in der ARD Mediathek.

Bepflanzungen könnten Städte vor dem Hitzekollaps retten

Aufgeheizter Asphalt und Beton werden zunehmend zum Problem in deutschen Städten. Die Lösung für das Hitzeproblem ist bekannt: Bis zu zehn Grad können Bäume die Städte herunterkühlen. Ob Unternehmen mit großen Werksgeländen, Schulhöfe, Parkplätze: Eine entsprechende Bepflanzung dieser Flächen könnte Städte also vor dem Hitzekollaps retten. Die Filmemacherinnen Gesine Enwaldt und Melanie Stucke machen sich in der Doku auf die Suche nach dem an Asphalt und Beton verloren gegangenen Grün und setzen gemeinsam mit dem Transparenzportal "FragDenStaat" und dem Karlsruher Institut für Technologie eine große Datenrecherche auf: Die Forschenden nehmen mit Köln, Mannheim, Stuttgart, Braunschweig, Hannover und Frankfurt (Main) sechs besonders versiegelte und besonders heiße Städte unter die Lupe und dokumentieren, welchen Anteil dort Bäume am Stadtbild haben.

Hitze als Gesundheitsrisiko für Menschen

Außerdem begleiten die Autorinnen den Mannheimer Pflegedienstleiter Ilyas Demiroglu, der an Hitzetagen dafür sorgt, dass seine Patient:innen den Sommer überstehen. Dabei setzt die Hitze auch dem Vierunddreißigjährigen zu. Mithilfe modernster Messtechnik dokumentiert der Film, wie sich Arbeitstage bei extremer Hitze konkret im Körper von Ilyas Demiroglu auswirken.

ARD Story - im Stream und im Ersten

Die ARD Story "Zugepflastert - Wie retten wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?" ist eine Ko-Produktion von SWR, WDR, NDR und rbb für Das Erste, Autorinnen: Gesine Enwaldt und Melanie Stucke. Zu sehen am 13. August, 22:50 Uhr im Ersten und ab 8 Uhr am selben Tag vorab in der ARD Mediathek. Mehr Infos zum Thema unter: https://1.ard.de/zugepflastert

