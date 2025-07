ARD Mediathek

ARD Wissen: "Unsere Haut - Wie viel Sonne ist gesund?"

Dokumentation beleuchtet, warum zu viel Sonnenschutz ebenfalls gefährlich sein kann / ab 28. Juli 2025 in der ARD Mediathek und im Ersten

Der Sommer ist da und viele Hautärzt:innen warnen vor Sonnenbränden und steigenden Hautkrebsraten. Gleichzeitig jedoch warnen Forschende auch vor der Gefahr durch Sonnenmangel, der das Risiko für alle anderen Krebsarten und Herzkreislauferkrankungen erhöhen könnte. Wie passt das zusammen? Reporterin Lena Ganschow begibt sich auf Spurensuche: Fürchtet man die Sonne zu sehr? ARD Wissen beleuchtet in "Unsere Haut - Wie viel Sonne ist gesund?" die Faktenlage. Ab 28. Juli 2025 in der ARD Mediathek und am gleichen Abend um 22:10 Uhr im Ersten.

Zwischen Schutz und Risiko: Wie UV-Licht die Gesundheit beeinflusst

Sich vor der Sonne zu schützen, gehört für die meisten Deutschen zur Routine, Sonnenbrand oder gar Hautkrebs will niemand riskieren. Denn die Statistiken scheinen es zu belegen: Das Hautkrebsrisiko steigt weltweit. Sonnenschirm, Sunblocker und UV-Kleidung sind also durchaus angebracht. Doch der komplette UV-Schutz könnte seinen Preis haben. Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind mehr als 30 Prozent der Deutschen von Vitamin-D Mangel betroffen. Mehr UV-Licht auf der Haut könnte da helfen. Neueste Forschungen geben Hinweise, dass zu wenig Sonnenlicht die Entstehung von Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck und sogar verschiedenen Krebsarten begünstigen könnte. Reporterin Lena Ganschow macht sich auf die Suche nach Antworten. Ihre Reise führt sie über den halben Globus, von Hautkliniken in Deutschland nach Australien, wo Hautkrebs fast schon eine Epidemie zu sein scheint, und weiter nach Schottland, wo Forschende neue Erkenntnisse zur Wirkung des Sonnenlichts gewonnen haben.

"Unsere Haut - Wie viel Sonne ist gesund?" von Autor Jörg Wolf ist eine Produktion des SWR für ARD Wissen und steht ab 28. Juli 2025 in der ARD Mediathek zum Abruf bereit. Am gleichen Abend ist der Film um 22:10 Uhr im Ersten zu sehen.

