ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 18. Juni 2025, um 22:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Gäste: Johann Wadephul (CDU, Bundesaußenminister) Martin Richenhagen (Manager und ehemaliger US-Konzernchef) Ulrich Wickert (Journalist und Schriftsteller) Iris Sayram (ARD) Veit Medick (Stern) Neue Angriffswellen in Nahost und in der Ukraine Im Studio der neue Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) Radikale US-Handelspolitik und Proteste gegen Trump Im Gespräch der deutsch-amerikanische Manager und ehemalige Chef des Landmaschinenkonzerns AGCO Martin Richenhagen Es kommentieren: der ehemalige Tagesthemen-Moderator und Autor Ulrich Wickert, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram und der Politikchef des Stern Veit Medick. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell