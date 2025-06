ARD Das Erste

"Brennpunkt: Atomkonflikt" heute, am 13. Juni 2025, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 13. Juni, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus.

13. Juni 2025

20:15 - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Atomkonflikt

Israel greift an - Iran droht mit Vergeltung

Moderation: Susanne Glass

In der letzten Nacht hat Israel einen Großangriff auf Atomanlagen und andere militärische Ziele im Iran gestartet, im Laufe des Tages folgte eine zweite Welle. Israel begründet sein Vorgehen mit dem fortgeschrittenen Atomprogramm Teherans. Bei den Angriffen wurden nach iranischen Angaben u. a. der Chef der Revolutionsgarden, der Armeechef Mohammad Bagheri sowie sechs Atomwissenschaftler getötet. Der Iran reagierte und schoss circa 100 Drohnen Richtung Israel ab. Der "Brennpunkt" beleuchtet die Hintergründe des Konflikts und berichtet über die diplomatischen Bemühungen, ihn wieder zu begrenzen.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Redaktion: Maximilian Burkhart, Matthias Keller-May, Sebastian Kemnitzer

