ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 17. Juni 2025, um 22:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Gäste: Roland Berger (Unternehmens- und Politikberater) Sandra Navidi (USA-Expertin und Autorin) Fabian Schmidt (saß in US-Abschiebehaft) Matthias Deiß (ARD-Hauptstadtstudio) Katharina Hamberger (Deutschlandfunk) Hans-Ulrich Jörges (Kolumnist und Autor) Trumps rigide Abschiebepraxis Im Gespräch die USA-Expertin und Autorin Sandra Navidi und der deutsche Staatsbürger Fabian Schmidt, der zwei Monate in Abschiebehaft saß Hoffnung für die deutsche Wirtschaft Im Studio der langjährige Unternehmens- und Politikberater Roland Berger Es kommentieren: der der stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Matthias Deiß, die Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks Katharina Hamberger und der Kolumnist und Journalist Hans-Ulrich Jörges "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell