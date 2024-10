Ozean Group GmbH

Erst Brachfläche, dann Baustelle, jetzt Buddelplatz

Kita Ringelstraße im Quartier Berger Straße eröffnet

Frankfurt am Main/Herrenberg (ots)

Ins Quartier Berger Straße in Frankfurt-Bornheim ist Leben eingezogen. Die Ozean Group hat den Neubau des Wohn- und Geschäftskomplexes an der Berger Straße/Ringelstraße erfolgreich abgeschlossen. Heute feiert der Kindergarten und Hort Erasmus Ringelstraße mit seinen 42 Kindern den Einzug in seine neuen Räume. "Wir haben Brachland in eine echte Chance fürs Quartier verwandelt und damit einen zukunftsfähigen Weg für verantwortungsvolle Investitionen im Bausektor gewiesen", sagt Ajmal Rahmani, CEO der Ozean Group.

Das Quartier Berger Straße ist ein Beispiel, wie Investoren den Kreislauf ungenutzter Flächen und Preis-Spekulationen durchbrechen und Wohnraum schaffen können. Wenn dieses Vorgehen Schule macht, könnten in Deutschland laut aktueller "Baulandumfrage"* im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) bis zu zwei Millionen Wohneinheiten entstehen. Auf dem 3.800 Quadratmeter großen Areal gibt es 67 neue Wohneinheiten. Dazu kommen die rund 960 Quadratmeter großen Verkaufsflächen des Supermarktes tegut sowie die Räume vom Kindergarten und Hort Erasmus Ringelstraße mit seinen 42 Kindern.

Ajmal Rahmani, CEO der Ozean Group, sagt zur Eröffnung der Kita: "Städtischer und dennoch grüner Wohnraum, Geschäfte und die Räume der neuen Kita vereinen alles, was nachhaltige Quartierentwicklung für die Ozean Group ausmacht: echten Lebensraum für alle Menschen im Quartier zu schaffen."

Die Kinder haben bei der heutigen Eröffnung besonders viel Leben ins Quartier gebracht. Bianca Erhardt, Leiterin der Einrichtung Ringelstraße: "Für Kinder und Eltern im Viertel sind hier dringend benötigte wohnortnahe Betreuungsplätze entstanden. Unsere 42 Hort- und Kindergartenkinder haben die neuen Räume im Sturm erobert." Im Innenhof des Neubaus verfügt der Kindergarten und Hort Erasmus Ringelstraße über ein eigenes Außengelände. Das wurde heute erneut zur Baustelle: Die Kinder haben es mit Bagger, Schubkarre und Schaufeln zum Buddelplatz erkoren.

Dr. Klaus Fockenberg, Projektleiter der Ozean Group für das Quartier Berger Straße, sagt über den Bau des Quartiers: "Es war unglaublich erfreulich zu sehen, wie das Projekt im Viertel nach und nach immer stärker akzeptiert wurde. Statt auf die Brache blicken die Menschen von rund 100 angrenzenden Balkonen nun auf grüne Flächen. Mit der Fertigstellung des Quartiers Berger Straße haben wir nicht nur neue Gebäude errichtet, sondern eine tiefe Wunde im Herzen der Stadt geheilt."

Zwei Faktoren haben das Projekt zum erfolgreichen Abschluss gebracht. Die Ozean Group hat von Anfang an einen intensiven Dialog mit allen Beteiligten geführt, vor allem mit den Anwohnerinnen und Anwohnern. Dazu kommt das entschlossene Handeln des Investors. Das Projekt hat dadurch auch gezeigt, wie moderner Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum mithilfe entschlossener und im gesellschaftlichen Sinne handelnder Investoren geschaffen werden kann.

Zum Hintergrund des Quartiers Berger Straße

Anwohner nannten das Gelände jahrzehntelang einen "Schandfleck". Von Unkraut überwuchert und mit Bauschutt übersät, war die Brachfläche ein Symbol für städtischen Verfall. 2012 wurden Baupläne angekündigt, die jedoch schnell wieder in der Versenkung verschwanden. Heinrich Gaumer (1943-2019), über Jahrzehnte Eigentümer großer Teile des Grundstücks, kam seiner Bauverpflichtung nicht nach. Gaumers Töchter, die Erbinnen, verkauften das Grundstück schließlich. Neue Besitzerin wurde eine Tochtergesellschaft der FBW-Gruppe mit Sitz im hessischen Dreieich. 2019 übernahm die Ozean Group das Gelände. Sie läutete eine neue Ära der Entwicklung ein und begann mit dem Bau der inzwischen fertigen Wohn- und Gewerbegebäude.

* Quelle: Baulandumfrage: Bauland- und Innenentwicklungspotenziale in deutschen Städten und Gemeinden (ioer.de): Die potenziell bebaubare Fläche beträgt demnach 99.000 Hektar, von denen rund zwei Drittel nach Angaben der Kommunen für Wohnungsbau vorgesehen sind.

Über die Ozean Group

Die Ozean Group ist ein vertikal integrierter Projektentwickler mit Sitz in Baden-Württemberg. Das Unternehmen ist in Schlüsselregionen wie Stuttgart, Frankfurt und München tätig und deckt den gesamten Projektentwicklungszyklus ab - von der Akquisition, Planung und Bau bis hin zu Marketing, Vertrieb, Vermietung und Immobilienmanagement. Die Ozean Group spezialisiert sich auf gemischt genutzte Entwicklungen und ist ein innovatives und sozial verantwortliches Unternehmen, das mit seinen Tochter- und Partnerunternehmen zukunftsorientierte Gemeinschaften schafft, die kommerzielle, wohnwirtschaftliche und Einzelhandelselemente kombinieren. Mit einem umfassenden High-End-Paket bietet die Ozean Group maßgeschneiderte Lösungen, die Qualität und Nachhaltigkeit vereinen.

