Neubauprojekt in Kirchheim am Neckar: 29 moderne Eigentumswohnungen vor Fertigstellung

Die Ozean Group macht große Fortschritte bei ihrem Neubauprojekt in der Metropolregion Stuttgart. In Kirchheim am Neckar baut der Immobilienentwickler 29 moderne Eigentumswohnungen. Das Projekt entsteht auf einem 2.600 Quadratmeter großen Grundstück im Herzen der rund 6000 Einwohner zählenden Gemeinde. Die Vorbereitungen für den Verkauf beginnen im ersten Quartal 2025.

Das Projekt befindet sich derzeit in der entscheidenden Phase des Innenausbaus. Die Trockenbau-, Sanitär- und Elektroarbeiten sind weit fortgeschritten. In zwei der drei Gebäude sind die Fenster bereits eingebaut, im dritten läuft der Einbau. Auch die Erschließung des Geländes ist abgeschlossen.

Diese Fortschritte lassen bereits erahnen, wie das Wohnumfeld nach der Fertigstellung aussehen wird. Das Gebäudeensemble wird 44 Pkw- und 58 Fahrradstellplätze umfassen und seinen künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern ein Höchstmaß an Komfort und Flexibilität bieten. Zum Wohlfühlen tragen auch die großzügigen Balkone mit Süd- und Westausrichtung, der weitläufige Garten sowie der Kinderspielplatz bei.

Die Lage des Projekts ist besonders attraktiv, da sie ein Leben im Grünen ohne Verzicht ermöglicht. Kirchheim am Neckar bietet eine umfassende Infrastruktur mit Geschäften des täglichen Bedarfs sowie zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Die Landschaft rund um die Neckarschleife ist bei Outdoor-Fans beliebt und lädt zu vielfältigen Aktivitäten im Freien ein. Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist mit dem Zug in einer knappen halben Stunde zu erreichen.

"Es ist beeindruckend zu sehen, wie unser Projekt in Kirchheim am Neckar Gestalt annimmt", sagt Kevin Kargus, Projektleiter der Ozean Group. "Die moderne und durchdachte Gestaltung ist bereits beim Innenausbau gut erkennbar."

Mit jedem Bauabschnitt kommt die Ozean Group einem Ziel näher, das sie bei allen Bauprojekten verfolgt: Für die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner wird ein attraktives und komfortables Wohnumfeld geschaffen. Kevin Kargus: "Unser Dank gilt allen, die an diesem Projekt beteiligt sind und mit ihrem Engagement zu seinem Erfolg beitragen. Ohne ihre kompetente Unterstützung wäre der schnelle Fortschritt nicht möglich."

Über die Ozean Group

Die Ozean Group ist ein vertikal integrierter Immobilienentwickler mit Sitz in Baden-Württemberg. Das Unternehmen ist in wichtigen Märkten wie Stuttgart, Frankfurt und München tätig und deckt den gesamten Lebenszyklus der Projektentwicklung ab - von der Akquisition über die Planung und den Bau bis hin zum Marketing, Vertrieb, Vermietung und Immobilienmanagement. Spezialisiert auf gemischt genutzte Entwicklungen, schafft die Ozean Group als innovatives und sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen gemeinsam mit ihren Tochter- und Partnerunternehmen zukunftsorientierte Gemeinschaften, die kommerzielle, Wohn- und Einzelhandelselemente vereinen. Mit einem umfassenden High-End-Paket bietet die Ozean Group maßgeschneiderte Lösungen, die Qualität und Nachhaltigkeit kombinieren.

