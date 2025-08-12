ARD Mediathek

Programm im Zeichen von hochwertigem Verbraucherjournalismus /ARD Kompetenzcenter Verbraucher bündelt senderübergreifend Fachwissen; Dokus ab 8. September in der ARD Mediathek und im Ersten

Wie tricksen die Hersteller von Waschmittel, Weichspüler und Co.? Was unterscheidet Eigenmarken von den oft teureren Markenprodukten? Diesen und weiteren Fragen gehen die Verbraucherredaktionen von NDR, MDR, SWR und WDR auf den Grund. Die Redaktionen zeigen unter anderem in vier Dokumentationen, mit welchen Methoden Unternehmen versuchen, Verbraucherinnen und Verbraucher zu beeinflussen und wie man sich schützen kann - ab September in der ARD Mediathek und im Ersten. Unabhängige Recherche und Insidereinblicke Mit der Zusammenarbeit unter dem Dach des ARD Kompetenzcenters Verbraucher unterstreicht die ARD ihr Engagement für unabhängigen und hochwertigen Verbraucherjournalismus. Ziel ist es, Orientierung im oft undurchsichtigen Konsumdschungel zu bieten und gleichzeitig ein kritisches Bewusstsein zu fördern. Die folgenden vier Filme geben Verbraucherinnen und Verbrauchern fundierte Informationen an die Hand, die sowohl aufklären als auch zum Nachdenken anregen sollen. "Die Tricks mit Waschmittel, Weichspüler und Co." (NDR/WDR), 8. September 2025 Anna Planken und Jo Hiller entlarven die Werbemaschen der Waschmittelindustrie. Blumige Produktversprechen, Verwirrung um XXL-Waschmaschinen und umweltschädliche Inhaltsstoffe: Die Recherche zeigt, wie dreist Hersteller tricksen, um ihre Gewinne zu optimieren. Gemeinsam mit Insidern und Experten geht der Film der Frage nach, ob teure Waschmittel besser sind als günstige und welche Produkte es wirklich für strahlend reine Wäsche braucht. "Die Tricks mit Waschmittel, Weichspüler und Co." ist am 8. September 2025 in der ARD Mediathek und um 21:00 Uhr im Ersten zu sehen. "Die Tricks..." im Ersten sind eine Weiterentwicklung des bestehenden NDR-Formats. "Die Wahrheit über Eigenmarken" (SWR), voraussichtlich am 20. Oktober 2025 Eigenmarken wie "Ja", "K-Classic" und "Gut und günstig" boomen! Für viele ist der Preis das wichtigste Kriterium beim Einkauf. Doch wie viel lässt sich tatsächlich mit Eigenmarken sparen? Und ist die Qualität der Handelsmarken schlechter? Der Film begleitet eine fünfköpfige Familie beim Einkauf und enthüllt, wie Verbraucherinnen und Verbraucher mit preiswerten Eigenmarken sparen können, ohne auf Qualität verzichten zu müssen. Beispiel Geschirrspültabs. Ein Labortest zeigt: Das teure Markenprodukt war sogar klarer Testverlierer. Überraschung auch bei Schokolade: In einem großen Geschmackscheck hat ein Discounterprodukt die Nase vorn. "Die Wahrheit über Eigenmarken" ist voraussichtlich am 20. Oktober 2025 in der ARD Mediathek und um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. "Die Tricks mit Brot und Brötchen" (NDR/WDR), voraussichtlich am 27. Oktober 2025 In kaum einem anderen Land sind Brot und Brötchen so beliebt wie in Deutschland. Dabei werben viele Bäckereien mit Handwerk, verkaufen aber dreist Industrieware. Anna Planken und Jo Hiller recherchieren, wie bei Brot und Brötchen abkassiert wird: Welche Masche hinter den Vitalversprechen bei Broten steckt, wie gut die Qualität in Supermärkten und Discountern ist und warum es sich bei Aufbackbrötchen nicht immer lohnt, zur Marke zu greifen. "Die Tricks mit Brot und Brötchen" ist voraussichtlich am 27. Oktober 2025 in der ARD Mediathek und um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. "Die Tricks..." im Ersten sind eine Weiterentwicklung des bestehenden NDR-Formats.

"Die Wahrheit über Schnäppchenpreise" (MDR), voraussichtlich am 15. Dezember 2025 Prime Day, Black-Friday oder Cyber-Monday - das ganze Jahr ist Schnäppchen-Jagd-Zeit. Die Doku "Die Wahrheit über Schnäppchenpreise" schickt Amateure und Profis monatelang auf Jagd nach den günstigsten Preisen, entlarvt Fakeshops, redet mit Psychologen, Webshop-Designern und Marktforscher:innen über psychologische Tricks. Teil der Analyse: ein Blick in Ströme des menschlichen Gehirns als Reaktion auf Kaufreise. Was sparen Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich? "Die Wahrheit über Schnäppchenpreise" ist voraussichtlich am 15. Dezember 2025 in der ARD Mediathek und im Abendprogramm des Ersten zu sehen. ARD Kompetenzcenter Verbraucher Das ARD Kompetenzcenter Verbraucher unter gemeinsamer Federführung des SWR und WDR bündelt das redaktionelle Fachwissen verschiedener Rundfunkanstalten und konzentriert sich auf Themen, die für Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz Deutschland relevant sind. ardmediathek.de/dokus

