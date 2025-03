Luigi Lavazza Deutschland GmbH

¡Tierra! For Cuba bringt Karibik-Vibe nach Deutschland

Neuer Bio-Kaffee & zwei exklusive Coffeenade-Rezepte von Lavazza

Frankfurt/Main (ots)

Sonne, Salsa und gute Stimmung: Kuba steht für ein pulsierendes Lebensgefühl! Diesen Vibe bringt Lavazza nach Deutschland, denn auch Kaffee ist ein zentraler Bestandteil der kubanischen Kultur. Der Lavazza Bio-Kaffee ¡Tierra! For Cuba vereint die kubanische Lebensfreude mit italienischer Caffè-Excellence und einem einzigartigen Geschmack. Perfekt für Espresso oder Mokka, bringt er die Sonne Kubas in jede Tasse. Für noch mehr karibisches Flair sorgen die neue ¡Tierra! For Cuba-Coffeenade und der Cuban-Caffè Mango Refresher: zwei erfrischende Mischungen aus Caffè und fruchtigen Komponenten - ideal für eine genussvolle Abkühlung oder einen kubanischen Abend zu Hause mit Freunden. Ein weiteres Plus: ¡Tierra! For Cuba ist nicht nur bio-zertifiziert und bietet authentischen italienischen Caffè-Genuss, sondern enthält Bohnen von Kaffeebauern, die von der Lavazza Stiftung unterstützt werden. Diese ist derzeit mit 33 Projekten in Kaffeeanbauländern auf drei Kontinenten aktiv und arbeitet in Kuba daran, den Ertrag und die Qualität der Kaffeeproduktion zu verbessern. Gleichzeitig geht es darum, die Produzenten in ihrem Unternehmertum zu unterstützen und dadurch ihren Lebensstandard langfristig zu verbessern.

Charakter der Insel: kubanisches Flair in jeder Tasse

Lavazza ¡Tierra! For Cuba ist ein Blend, der sowohl Arabica- als auch Robusta-Kaffeebohnen aus biologischem Anbau enthält. Das ausgewogene Aromenspiel vereint zarte Nuancen von Mandeln, Gewürzen, Schokolade und Nüssen, begleitet von einem Hauch tropischer Früchte und Blumen. Ein Erlebnis für die Sinne, das einen auf eine Reise durch die üppigen Landschaften und die pulsierende Kultur Kubas mitnimmt. Diesen Kuba-Vibe transportieren auch die beiden neuen Coffee-Drinks, die das Potenzial zu echten It-Getränken in diesem Sommer mitbringen. Dabei ist die ¡Tierra! For Cuba-Coffeenade in Kooperation mit Lavazza-Genussbotschafter und Sternekoch Kevin Fehling entstanden und eine erfrischende Mischung aus selbstgemachter Limonade und italienischem Cold Brew Caffè. Die Idee hinter dem Drink: Cold Brew ist perfekt für heiße Tage. Zusammen mit Limettensaft und Zuckersirup wird daraus ein fruchtig-frisches Sommergetränk. Kardamom-Tee verleiht Raffinesse und passt perfekt, da er durch sein süßliches, leicht scharfes, aber dennoch blumig-fruchtiges Aroma die Frische des Drinks hervorhebt.

Unterstützung durch gezielte Wissensvermittlung

Bei ¡Tierra! For Cuba geht es nicht nur um Kaffee, sondern auch um nachhaltigen Wandel in den Kaffeeanbauregionen. Die Ursprünge von ¡Tierra! For Cuba liegen im Jahr 2018. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und lokalen Behörden hat die Lavazza Stiftung ein Programm zur nachhaltigen Entwicklung des lokalen Kaffeeanbaus ins Leben gerufen und verfolgt seither zwei Hauptziele: Zum einen die Wiederbelebung des kubanischen Kaffeeanbaus, der aufgrund von Ausbeutung und Abholzung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert drastisch zurückgegangen ist. Zum anderen die Qualitätssteigerung des Rohkaffees, um das hohe Niveau zu erreichen, das ihn einst weltweit berühmt gemacht hat. Dadurch wird gleichzeitig ein Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette geschaffen. Dazu zählt die Verbesserung der sozioökonomischen Bedingungen der lokalen Kaffeeanbaugemeinschaften ebenso wie die Wissensvermittlung zu landwirtschaftlichen Methoden zur Steigerung der Kaffeequalität.

"Anfang des Jahres hatte ich im Rahmen unseres Ambassador-Programms bei Lavazza die Gelegenheit, nach Kuba zu reisen und mir vor Ort selbst ein Bild zu machen. Zu sehen, wie viel Leidenschaft und harte Arbeit in jeder einzelnen Kaffeebohne steckt, hat mich nachhaltig bewegt und verdeutlicht, welch enormen Wert Kaffee als Naturgut hat. In den meisten Kaffeeanbaugebieten kann nur einmal im Jahr geerntet werden. Wenn dann beispielsweise Dürre herrscht, oder andere Klimabedingungen die Kaffeepflanzen beschädigen, ist die Ernte für das gesamte Jahr und damit auch die Existenz der Kaffeegemeinden gefährdet. Wir müssen uns also immer wieder vor Augen führen, wie wichtig sowohl die Unterstützung als auch die Wissensvermittlung für nachhaltigen Anbau sind, damit wir auch in Zukunft nicht auf Caffè-Genuss verzichten müssen", so Julia Nordhaus, Head of Portfolio Home & Away from Home bei Lavazza.

Lavazza ¡Tierra! For Cuba ist als Ganze Bohne (1 kg und 500 g) oder gemahlen (180 g) im eShop unter www.lavazza.de erhältlich sowie im ausgewählten Handel. Der UVP beträgt 22,99 Euro bei 1 kg, 11,49 Euro bei 500 g und 6,49 Euro bei 180 g.

Die Bio-Vielfalt von Lavazza ¡Tierra!

Jedes Produkt der ¡Tierra! Range wird durch Entwicklungsprojekte der Lavazza Stiftung unterstützt. Bereits seit 2004 setzt sich diese für die Verbesserung der Erträge und der Qualität in der Kaffeeproduktion sowie die Förderung des Unternehmertums und des Wohlstands der Kaffeeanbaugemeinschaften ein. Innerhalb der letzten 20 Jahre seit der Gründung haben bereits rund 190.000 Menschen von diesem wichtigen Engagement profitiert.

Lavazza ¡Tierra! For Cuba: Bio-Kaffee aus Kuba, wo insbesondere Frauen und junge Generationen von der Lavazza Stiftung gefördert und dessen nachhaltige Anbaumethoden unterstützt werden. Ausgewogener, nussiger Geschmack. Mittelkräftige Röstung. Intensität 7/10.

Lavazza ¡Tierra! For Planet: Eine erstklassige Auswahl an Bio-Arabica von Farmen in Afrika, Mittel- und Südamerika, auf denen die Lavazza Stiftung den Kaffeeproduzenten landwirtschaftliche Techniken zur Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels vermittelt. Mittelkräftige Röstung mit fruchtig-floralen Noten. Intensität 6/10.

Mehr zu den Projekten der Lavazza Stiftung auf www.fondazionelavazza.com/en/

