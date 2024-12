Luigi Lavazza Deutschland GmbH

Koffeinfreier Genuss für jeden Lifestyle: 100 % Geschmack - 0 % Verzicht

Neue Vielfalt mit Lavazza Decaf - volles Caffè-Aroma, jederzeit genießbar

Bild-Infos

Download

Frankfurt/Main (ots)

Veganuary, Dry oder Red January - zum Jahreswechsel rücken Challenges und Vorsätze rund um einen bewussten Lifestyle bei vielen nach ganz oben auf der Agenda. Unter dem Motto "Anytime is coffee time" bietet Lavazza mit der neuen Decaf-Range nun auch eine köstliche Alternative für Coffee Lover, die den Caffè-Genuss zu jeder Tageszeit und ganz ohne Kompromisse erleben möchten. Das Neuprodukt Lavazza Decaf My Rich Break Intenso und die neu designte Variante Lavazza Decaf My Easy Day Classico bieten Caffè-Genuss zu jeder Tageszeit und in jeder Lebenssituation. Sie überzeugen vor allem mit vollem Caffè-Aroma, ganz ohne Koffein. Mit einem besonders schonenden, natürlichen Verfahren bei der Entkoffeinierung sorgt Lavazza dafür, dass jede Tasse Lavazza Decaf bei vollem Geschmack ist -100 % Genuss, 0 % Verzicht.

Anytime is coffee time - Lavazza Caffè-Genuss zu jeder Tageszeit

Ob bei einem entspannten Morgenkaffee, einer kreativen Pause oder einem gemütlichen Abend - wer sich für Lavazza Decaf entscheidet, genießt die Freiheit, eine vollmundig schmeckende Tasse Caffè zu jeder Tageszeit ohne Koffein genießen zu können. Lavazza Decaf My Rich Break Intenso und Lavazza Decaf My Easy Day Classico zeigen, dass intensiver Geschmack und italienische Kaffeeexpertise auch ohne Koffein perfekt harmonieren. Das Besondere an der Lavazza Decaf-Range: Für jeden Coffee Lover gibt es die passende Zubereitungsform. Ob ganze Bohnen für den individuellen Mahlgrad, gemahlener Kaffee für Filtermaschine bzw. Mokka-Kocher oder Kaffeekapseln, die mit NCC[1]-Maschinen kompatibel sind - Lavazza bietet vollen italienischen Caffè-Genuss ohne Koffein. Einfach, vielseitig und natürlich 'molto delizioso'!

Lavazza Decaf - Caffè mit Charakter, schonend entkoffeiniert

Die Decaf-Reihe von Lavazza ist eine Einladung, vollen Geschmack in jeder Tasse zu erleben - ganz ohne Koffein und ohne Kompromisse. Dank eines besonders schonenden natürlichen Entkoffeinierungsverfahrens, ohne Einsatz von chemischen Lösungsmitteln, entfaltet Lavazza Decaf sein intensives Aroma, das echten italienischen Caffè-Genuss verspricht. Lavazza Decaf My Rich Break Intenso mit einer Stärke von 6/10 begeistert mit vollmundigen Holznoten und ist ideal für Cappuccino und andere Milchmischgetränke. Lavazza Decaf My Easy Day Classico mit einer Intensität von 3/10 verführt mit Noten von Trockenfrüchten und süßem Honig - perfekt für Espresso oder Caffè Crema, mit einer herrlichen goldenen Crema.

Lavazza Decaf My Rich Break Intenso und Lavazza Decaf My Easy Day Classico als ganze Bohne sind ab sofort zu einem Preis von 10,99 EUR (UVP[2]) je 500-g-Packung im Handel und online direkt über www.lavazza.de. erhältlich.

Gemahlen sind beide Produkte je 250-g-Packung ab Anfang Dezember zu einem Preis von 6,49 EUR (UVP) erhältlich. Auch als NCC 3,99 EUR- und A-Modo-Mio-Zubereitung ist Lavazza Decaf für 6,49 EUR (UVP) erhältlich.

Über die Lavazza Gruppe

Lavazza wurde 1895 in Turin gegründet und befindet sich seit vier Generationen im Besitz der Familie Lavazza. Heute ist der Konzern mit einem Umsatz von über 3 Milliarden Euro und führenden Spitzenmarken wie Lavazza, Carte Noire, Merrild und Kicking Horse einer der führenden Akteure in der globalen Kaffeeszene. Die Group agiert in allen Geschäftsbereichen und ist in 140 Märkten, mit acht Produktionsstätten in fünf Ländern und etwa 5500 Mitarbeitern in der ganzen Welt aktiv. Die globale Präsenz der Group ist das Ergebnis von mehr als 125 Jahren Wachstum. Die mehr als 30 Milliarden Tassen Lavazza-Kaffee, die jedes Jahr produziert werden, sind der Beweis für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die weiterhin das Ziel vor Augen hat, den bestmöglichen Kaffee in allen Variationen anzubieten, indem man jeden Aspekt der Lieferkette berücksichtigt, von der Auswahl des Rohmaterials bis zum Produkt in der Tasse.

Die Lavazza Group hat die Kaffeekultur revolutioniert, indem sie kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert hat: von der Erfindung, die den ersten Erfolg des Unternehmens kennzeichnete - das Kaffee Blending - bis zur Entwicklung innovativer Verpackungslösungen; vom ersten Espresso, der im Weltraum getrunken wurde, bis zu den Dutzenden von Industriepatenten. Die Fähigkeit, der Zeit voraus zu sein, spiegelt sich auch in der Ausrichtung auf Nachhaltigkeit - wirtschaftlich, sozial und ökologisch - wider, die seit jeher ein Maßstab für die Unternehmensstrategien ist. "Jeden Morgen eine bessere Welt erschaffen" - das ist der Unternehmenszweck der Lavazza Group, der darauf abzielt, für Mitarbeiter, Verbraucher, Aktionäre und die Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist, einen nachhaltigen Wert zu schaffen und dabei Wettbewerbsfähigkeit mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu verbinden.

[1] Nespresso Compatible Capsules

[2] Preise liegen allein im Ermessen des Handels.

Original-Content von: Luigi Lavazza Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell