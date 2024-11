Luigi Lavazza Deutschland GmbH

Neuer Lavazza Kalender: LET'S BLEND - 130 YEARS FORWARD

Turin / Frankfurt am Main

Zum 130-jährigen Jubiläum präsentiert Lavazza den Kalender 2025 - kreiert von Nachwuchskünstler Omar Victor Diop. In seinem Werk interpretiert Diop das von Unternehmensgründer Luigi Lavazza entwickelte Konzept des "Blendings" und setzt damit ein Zeichen für die Bedeutung von kultureller Vielfalt und Inklusion, die tief in den Werten von Lavazza verankert sind.

Omar Victor Diop bringt in seinen Werken für den Lavazza Kalender 2025 die Lebendigkeit seiner Heimatkultur mit der Eleganz der Renaissancemalerei zusammen. Der Kalender zeigt vier "Tableaux vivants", in denen die Bedeutung von Austausch und das "Blending", das Mischen, in unterschiedlichen Facetten im Mittelpunkt stehen. Inspiriert von der Symbolkraft der Jahreszeiten, visualisieren die Farben Hellblau, Rosa, Grün und Ocker das Zusammenspiel verschiedener Zeiten, Ursprünge, Kulturen und Perspektiven, das Lavazza seit der Gründung 1895 als unverzichtbaren Wert im Unternehmen verankert hat. Die Bildserie wird von 36 Personen aus der Lavazza-Welt dargestellt - darunter international bekannte Persönlichkeiten wie Whoopi Goldberg und der italienische Tennisspieler Jannik Sinner, die Seite an Seite mit Mitarbeitenden, Lavazza-Botschaftern, Baristi, Trainern und langjährigen Partnern auftreten.

Francesca Lavazza, Vorstandsmitglied der Lavazza Gruppe, erklärt: "Mit diesem Projekt möchten wir einerseits die Bedeutung der Kunst des Blendings als Inspirationsquelle seit 1895 hervorheben. Andererseits aber auch die Bedeutung der Menschen, die zum Wachstum und Erfolg der Lavazza Gruppe beigetragen haben und ihre Zukunft mit uns gestalten."

Mit dem Motto "Let's Blend - 130 years forward" richtet Lavazza den Blick in die Zukunft, ohne dabei die Werte, die das Unternehmen über ein Jahrhundert hinweg geprägt haben, außer Acht zu lassen. Die Konzepte "Blending Times", "Blending Roots", "Blending Cultures" und "Blending Minds" verbinden in den Triptychen des Kalenders verschiedene Kulturen, Generationen und Perspektiven. So entsteht ein kollektives Bild, das die vielfältigen Wurzeln und Rollen der erweiterten Lavazza Familie widerspiegelt. Francesca Lavazza betont: "Mit dem Projekt Let's Blend wollten wir symbolisch ein großes Wiedersehen schaffen, bei dem alle, die dieselben Werte teilen, in einem kollektiven Fresko aus 36 Personen sichtbar werden. Der Fotograf, die Botschafter, Top-Chefs, Baristi und Trainer zusammen mit Mitarbeitenden und langjährigen Partnern [...] eine Mischung aus verschiedenen Wurzeln, Ursprüngen und Rollen, die alle die Werte von Lavazza teilen und es sich zur Aufgabe gemacht haben, diese auch mit in die Zukunft zu tragen."

Der Kalender 2025 knüpft an das Motto des letztjährigen Kalenders "More than us" an und verdeutlicht Lavazzas Engagement für Inklusion und Nachhaltigkeit. Afrika, als Ursprung der Kaffeebohne, steht auch in diesem Jahr im Fokus. Mit Projekten der Lavazza Stiftung setzt sich das Unternehmen dort für nachhaltige Entwicklung ein, um den Kaffeebauern Perspektiven für eine bessere Zukunft zu bieten. Francesca Lavazza fügt hinzu: "Afrika ist ein Ort der Identität, denn es ist die ursprüngliche Heimat der Kaffeebohne (aus der Kafa-Region in Äthiopien), aber auch ein Kontinent der Harmonie, der vor Energie, Experimentierfreude und Zukunftsglauben nur so strotzt. Alles Werte, die mit der DNA von Lavazza einhergehen."

Als internationales Unternehmen mit über 5.500 Mitarbeitenden stellt Lavazza seit 130 Jahren den Menschen und den Schutz der Umwelt in den Mittelpunkt des eigenen Handelns. Der Kalender 2025 ist eine Hommage an diese Werte - ein Symbol für Zusammenhalt und Inspiration dafür, die Welt von morgen aktiv mitzugestalten.

Über die Lavazza Gruppe

Lavazza wurde 1895 in Turin gegründet und befindet sich seit vier Generationen im Besitz der Familie Lavazza. Heute ist der Konzern mit einem Umsatz von über 3 Milliarden Euro und führenden Spitzenmarken wie Lavazza, Carte Noire, Merrild und Kicking Horse einer der führenden Akteure in der globalen Kaffeeszene. Die Gruppe agiert in allen Geschäftsbereichen und ist in 140 Märkten, mit acht Produktionsstätten in fünf Ländern und etwa 5500 Mitarbeitern in der ganzen Welt aktiv. Die globale Präsenz der Gruppe ist das Ergebnis von mehr als 125 Jahren Wachstum. Die mehr als 30 Milliarden Tassen Lavazza-Kaffee, die jedes Jahr produziert werden, sind der Beweis für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die weiterhin das Ziel vor Augen hat, den bestmöglichen Kaffee in allen Variationen anzubieten, indem man jeden Aspekt der Lieferkette berücksichtigt, von der Auswahl des Rohmaterials bis zum Produkt in der Tasse.

Die Lavazza Gruppe hat die Kaffeekultur revolutioniert, indem sie kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert hat: von der Erfindung, die den ersten Erfolg des Unternehmens kennzeichnete - das Kaffee Blending - bis zur Entwicklung innovativer Verpackungslösungen; vom ersten Espresso, der im Weltraum getrunken wurde, bis zu den Dutzenden von Industriepatenten. Die Fähigkeit, der Zeit voraus zu sein, spiegelt sich auch in der Ausrichtung auf Nachhaltigkeit - wirtschaftlich, sozial und ökologisch -wider, die seit jeher ein Maßstab für die Unternehmensstrategien ist. "Jeden Morgen eine bessere Welt erschaffen" - das ist der Unternehmenszweck der Lavazza Gruppe, der darauf abzielt, für Mitarbeiter, Verbraucher, Aktionäre und die Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist, einen nachhaltigen Wert zu schaffen und dabei Wettbewerbsfähigkeit mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu verbinden.

