Der Lavazza Kalender 2024 feiert Partnerschaft und Zusammenarbeit mit einer Reise durch die afrikanische Fotografie

Mailand

Die Heimat des Kaffees auf eine künstlerisch einzigartige Weise erleben: Drei junge Fotografen und drei Botschafter, darunter der Nobelpreisträger Denis Mukwege, zeigen ein bisher unbekanntes Afrika. Ein Land voller Energie, Experimentierfreude und Tatendrang, das von seiner außergewöhnlichen Kultur und den vielfältigen Gemeinschaften inspiriert ist.

Der Lavazza Kalender 2024 "More than Us" ist gleichzeitig der Auftakt für das 20-jährige Jubiläum der Lavazza Stiftung.

Drei Künstler im Dialog über den Wert der Zusammenarbeit von Menschen, Organisationen und Ideen: Der Lavazza Kalender 2024 ist ein gemeinschaftliches Projekt der afrikanischen Fotografen Thandiwe Muriu (Kenia), Daniel Obasi (Nigeria) und Aart Verrips (Südafrika) und zeigt alle Facetten von Zusammenarbeit. Ausgehend von der Fähigkeit, anderen mit Offenheit zu begegnen - eine Anspielung auf den Lavazza-Kalender 2023 Yes, we're open - geht das Projekt in diesem Jahr einen Schritt weiter und zeigt die Schönheit der Partnerschaft, in der gegenseitigen Inspiration, in der Bündelung der Kräfte auf der Basis eines respektvollen Miteinanders. Mit dem Ziel, etwas zu schaffen, das mehr ist als die Summe seiner Teile: More than Us.

Schauplatz des Kunstprojektes ist Afrika, mit der Heimat der Kaffeebohne in der Region Kafa, Äthiopien, sowie verschiedenen Nachhaltigkeitsinitiativen, die von der Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza (unserer Stiftung, die 2004 gegründet wurde und 33 Projekte auf drei Kontinenten aktiv fördert) unterstützt werden. Gleichzeitig zeigt uns das Projekt auch einen Kontinent der Harmonie, voller Energie, Experimentierfreude und Tatendrang, deren Ursprung in den vielfältigen Kulturen und Gemeinschaften Afrikas liegt.

"Im Laufe der Jahre haben wir gelernt, zusammenzuarbeiten und Ziele, Anstrengungen und Erfolge zu teilen. Wir wissen, dass wir zwar allein schnell voran kommen, aber gemeinsam kommen wir weiter. Durch die Energie Afrikas, der Heimat des Kaffees, möchten wir die Werte der Lavazza Stiftung unterstreichen und das Zusammenspiel von verschiedenen Menschen, Talenten, Geschichten und Erfahrungen feiern. Denn sowohl in der Familie als auch im Unternehmen wissen wir, dass jeder Einzelne zählt - aber noch wichtiger ist, dass wir gelernt haben, dass wir aufeinander zählen können", so Francesca Lavazza, Vorstandsmitglied der Lavazza Group, im Vorwort des Kalenders.

Bei More than Us geht es um Fotografie ohne Stereotypen und Konvention. Lavazza gibt einzigartigen Inszenierungen eine Bühne, die aus den persönlichen Geschichten und Hintergründen der Künstler entstanden sind und Afrika in seinem ganzen kulturellen Reichtum und seiner Vielfalt zeigt. Wie in der Camo-Serie von Thandiwe Muriu, in der die Protagonisten zwar herausstechen, aber auch mit den Hintergründen und lebendigen Mustern traditioneller Stoffe verschmelzen. Oder wie in der sanften, surrealistischen Welt von Daniel Obasi, der uns dazu auffordert, über die Konzepte von Aktivismus, Politik und zwischenmenschlichen Beziehungen nachzudenken. Und nicht zuletzt zeigt es sich auch in der klaren, reduzierten Ästhetik von Aart Verrips, der in seiner Fotografie auf der Suche nach unkonventionellen Gesichtern und neuen Ideen von Schönheit ist.

Jeder Fotograf hat vier Bilder beigesteuert und sich dabei von den nachhaltigen Projekten der Lavazza Stiftung sowie den Werten #moreresponsibility, #moresustainability, #moreinnovation und #moreinspiration inspirieren lassen. Werte, die von der Lavazza Group, ihren Marken und den Verbänden, mit denen sie zusammenarbeitet, geteilt werden, die das wirtschaftliche und soziale Wachstum von Kaffee produzierenden Gemeinden unterstützen und das Ziel haben, die Umwelt zu schützen. Damit würdigt der Kalender auch das gemeinsame Engagement, die vier priorisierten Nachhaltigkeitsziele von Lavazza im Rahmen der UN-Agenda 2030 zu erreichen - Ziel 5: Geschlechtergleichheit, Ziel 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Ziel 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion, Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, Ziel 17: Partnerschaften zum Erreichen der Ziele.

Laut Michele Mariani, Executive Creative Director der Armando Testa Group, die für die kreative Leitung des Kalenders verantwortlich war, "zeigt der Lavazza Kalender 2024, wie wertvoll die Zusammenarbeit ist, indem er die pulsierende Energie und kreative Dynamik des afrikanischen Kontinents in den Mittelpunkt stellt. Eine Energie, die aus der kulturellen Vielfalt entsteht und von ihr beflügelt wird. Die Bewältigung komplexer Herausforderungen erfordert Dialog, verschiedene Talente sowie Respekt füreinander. Denn die besten Ideen sind die, die aus dem Austausch und der gegenseitigen Inspiration heraus entstehen, denn wie wir alle wissen, ist keiner von uns so klug wie wir alle zusammen."

Die Kernbotschaften des Kalenderprojekts werden auch durch seine drei Botschafter verkörpert. Drei Persönlichkeiten, die sich in sozialen Projekten engagieren und an den Wert von Partnerschaft und Zusammenarbeit glauben, der bei More than Us im Mittelpunkt steht: Waris Dirie, somalisches Model, Autorin und Schauspielerin, die sich seit langem gegen die weibliche Genitalverstümmelung einsetzt; Nobelpreisträger Denis Mukwege, weltbekannter gynäkologischer Chirurg und Gründer des Panzi Hospital in Bakavu, Demokratische Republik Kongo, mit dem die Lavazza Stiftung zusammenarbeitet; und schließlich Zulaikha Patel, südafrikanische Aktivistin, die die Aufmerksamkeit der Medien auf das Problem des Rassismus in Südafrika nach der Apartheid gelenkt hat und Preisträgerin des Young Activist Summit 2022 ist.

Das Konzept von More than Us wird Lavazza 2024 auch weiter inspirieren: als Leitmotiv für die Initiativen, die zur Feier des 20-jährigen Bestehens der Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza ins Leben gerufen wurden. Der Kalender bietet eine Vorschau auf dieses Jubiläum, indem er eine visuelle Interpretation der Projekte aus Sicht der Fotografen präsentiert.

Weitere Informationen zum Lavazza Kalender 2024 sowie den Geschichten und Visionen seiner Protagonisten finden Sie unter www.lavazza.com/en/calendar-2024, die unter der kreativen Leitung des digitalen Teams der Armando Testa Group entwickelt wurde. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Podcasts, die von Chora Media produziert und auf allen großen Streaming-Plattformen zu finden sind.

"Wir freuen uns sehr, mit Lavazza die Geschichte des Lavazza Kalenders 2024 zu erzählen", so Mario Calabresi, CEO und Editor in Chief von Chora. "Durch Podcasts werden Bilder zu gesprochenen Inhalten. Ein Fenster zur Welt, mit den Stimmen und Geschichten der Fotografen hinter den Bildern."

