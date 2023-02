Kees Finanzberater GmbH & Co. KG

Absicherung für die Retter in der Not - Das sind die wichtigsten Versicherungen für Notfallsanitäter

Notfallsanitäter begegnen täglich Herausforderungen und Risiken, um das Leben anderer zu retten. Die Retter begeben sich in Gefahr und dabei kann es schnell zu Unfällen kommen, die eine passende Absicherung notwendig machen.

"Angestellte im Rettungsdienst sollten unter anderem passende Versicherungen abschließen. Denn damit die Berufsgenossenschaft für einen entstandenen Schaden aufkommt, müssen alle Sicherheitsvorschriften eingehalten worden sein. Andererseits muss man die Kosten manchmal komplett selbst übernehmen", erklärt Enis Eisfeld. Als Geschäftsführer der Kees Finanzberater und blauchlichtversichert hat Eisfeld Erfahrung mit den Versicherungen von Angestellten im Rettungsdienst. Gerne verrät er in diesem Gastartikel die wichtigsten Versicherungen für Notfallsanitäter.

1. Berufshaftpflichtversicherung

Die Berufshaftpflichtversicherung ist eine wichtige Absicherung für Notfallsanitäter. Diese Versicherung schützt sie vor den finanziellen Folgen, die durch Fehler oder unabsichtliche Handlungen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit entstehen können. Zum Beispiel kann ein Notfallsanitäter für Schäden haftbar gemacht werden, die bei einer falschen Behandlung eines Patienten entstehen. Eine Berufshaftpflichtversicherung deckt die Kosten für die Verteidigung gegen solche Ansprüche und eventuelle Entschädigungszahlungen ab. Es ist wichtig zu beachten, dass Notfallsanitäter, wie alle anderen Berufsgruppen, eine solche Versicherung benötigen, um sich gegen mögliche finanzielle Risiken abzusichern.

2. Unfallversicherung

Eine Unfallversicherung ist für Notfallsanitäter von besonderer Bedeutung, da sie oft in riskanten Situationen arbeiten. Ein Unfall kann bei der Durchführung ihrer Aufgaben jederzeit passieren, beispielsweise bei der Patientenversorgung an einem Unfallort oder bei der Überführung des Patienten. Eine Unfallversicherung bietet hier eine finanzielle Absicherung, bei der im Voraus in der Regel eine sechsstellige Geldsumme vereinbart wird, die ausgezahlt wird, wenn nach einem Unfall ein Grad der Invalidität bestehen bleibt.

Die Versicherung kann auch die Kosten für medizinische Behandlungen und Rehabilitation decken. Damit kann man Hilfsmittel, Prothesen und Umbaumaßnahmen an Wohnung, Haus und beispielsweise Fahrzeug bezahlen. Es ist wichtig, eine solche Versicherung abzuschließen, um im Falle eines Unfalls finanziell abgesichert zu sein und sich auf die Genesung konzentrieren zu können.

3. Krankenversicherung

Die Arbeit im Gesundheitswesen birgt auch ein erhöhtes Risiko für berufsbedingte Krankheiten und Verletzungen. Daher ist es auch hier wichtig, ausreichend abgesichert zu sein. Eine Krankenversicherung deckt die Kosten für medizinische Behandlungen und Arztbesuche ab und garantiert eine schnelle und effektive medizinische Versorgung im Krankheitsfall. Zusätzlich kann sie auch finanzielle Unterstützung für krankheitsbedingte Aufenthalte im Krankenhaus und Rehabilitation bieten. Es ist jedoch wichtig, eine Krankenversicherung abzuschließen, die den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen entspricht, um im Krankheitsfall bestmöglich abgesichert zu sein.

4. Rentenversicherung

Eine Rentenversicherung ist ein wichtiger Teil des finanziellen Sicherheitsnetzes für Notfallsanitäter. Diese Versicherung sorgt dafür, dass im Alter eine regelmäßige Einkommensquelle zur Verfügung steht und ein angenehmes Leben im Ruhestand garantiert ist. Die Rentenversicherung basiert auf einem System der Kapitalbildung, bei dem während des Erwerbslebens Beiträge eingezahlt werden. Diese Beiträge werden dann im Alter in Form von Rentenzahlungen ausgezahlt. Es ist wichtig, frühzeitig mit dem Sparen für die Rentenversicherung zu beginnen, um im Alter ausreichend finanziell abgesichert zu sein. Für Notfallsanitäter, die oft körperlich belastende Arbeit leisten, kann eine Rentenversicherung besonders wichtig sein, um im Alter eine ausreichende finanzielle Unterstützung zu garantieren.

Diese vier Versicherungen schützen Notfallsanitäter im Falle von Fehlern oder Unfällen bei der Arbeit und sichern ihre finanzielle Absicherung im Krankheitsfall oder im Alter. Es ist jedoch immer wichtig, die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen eines jeden Einzelnen zu berücksichtigen, um die richtige Kombination aus Versicherungen zu wählen. Dabei kann ein entsprechend spezialisierter Versicherungsexperte helfen.

