Wo Wein erlebbar wird: Neues Siegel würdigt Winzer mit besonderen Weinerlebnissen

Mit dem neu geschaffenen Siegel "Weinsüden Winzer" prämiert die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) erstmals 88 Winzerinnen und Winzer, die in Deutschlands Süden für herausragende Weinerlebnisse stehen. Damit würdigt sie das weintouristische Engagement in Baden und Württemberg und vor allem jene Menschen im Weinsüden, die nicht nur mit Leidenschaft hochklassige Tropfen produzieren, sondern besondere Erlebnisse für weininteressierte Gäste schaffen.

"Winzerin und Wengerter zu sein, bedeutet in Baden-Württemberg mehr, als nur einen Beruf auszuüben. Diese Menschen brennen für ihr Handwerk und wollen andere daran teilhaben lassen", sagt TMBW-Geschäftsführer Andreas Braun. "Wir freuen uns, den kreativsten und gastfreundlichsten unter ihnen mit unserem neuen Siegel die entsprechende Anerkennung entgegenzubringen. Gleichzeitig zeigen wir damit unseren Gästen: In diesen Betrieben lernt ihr den Weinsüden hautnah kennen."

Von den 88 Preisträgerinnen und Preisträgern bewirtschaften 47 ihren Weinbaubetrieb in Baden, 40 im Anbaugebiet Württemberg. Mit dem Weingut Lutz aus Oberderdingen ist zudem ein "Grenzgänger" unter den Geehrten. Der Weinbauort zwischen Karlsruhe und Heilbronn liegt exakt an der weinbaulichen Grenze zwischen Baden und Württemberg. Das Weingut Lutz bewirtschaftet daher Weinberge in beiden Weinregionen, die sie für Gäste bei der "Grenzgänger Bustour" im Oldtimer erlebbar machen.

Alle "Weinsüden Winzer" erfüllen die von der TMBW und Vertretern der Weinbranche erarbeiteten Mindestanforderungen. Die Betriebe eint, dass sie Weinfans jederzeit willkommen heißen und Verkostungen ermöglichen, etwa in einer hauseigenen Vinothek. Zudem bieten sie abseits klassischer Weinproben mindestens drei Mal im Jahr Veranstaltungen für Weinfreundinnen und -kenner an. Besonders überzeugen konnten Betriebe, die Angebote speziell für Gruppen bereithalten oder Weinerlebnisse schaffen, bei denen auch Menschen mit Handicap in den Genuss kommen. Wichtig ist auch die digitale Präsenz der "Weinsüden Winzer", idealerweise mit regelmäßiger Social-Media-Aktivität.

Die Kreativität der prämierten Weingüter und Genossenschaften kennt keine Grenzen und sorgt für eine Vielzahl an außergewöhnlichen Weinerlebnissen in Baden-Württemberg. Die "Weinsüden Winzer" laden etwa zu entspannten Weinwanderungen oder Schifffahrten mit Weintasting ein: Auf der Yogamatte wird in der Felsengartenkellerei Besigheim oder im Winzerkeller Auggener Schäf die Verkostung mit meditativem Training kombiniert. Das Weingut Weber in Ettenheim lädt an lauen Sommerabenden zur Weißwein-Party mit DJ-Musik, während das Schliengener Weingut Blankenhorn edle Tropfen zum Freilichtkino im Innenhof reicht. Mit dem Weingut Heinz J. Schwab geht es in Bretzfeld auf abenteuerliche Wein-Geocaching-Tour. Und auch in der kalten Jahreszeit muss im Weinsüden niemand auf ein besonderes Weinerlebnis verzichten. Dafür sorgen Glühweinwanderungen, wie sie etwa die Fellbacher Weingärtner anbieten.

Mit der Einführung des Siegels "Weinsüden Winzer" erweitert das Urlaubsland Baden-Württemberg seine Produktmarke "Weinsüden" einmal mehr. Zuletzt wurde 2020 die Auszeichnung "Weinsüden Weinorte" etabliert. Außerdem macht die TMBW auf herausragende "Weinsüden Hotels" und "Weinsüden Vinotheken" aufmerksam und prämiert mit "Wein und Architektur" attraktive und originäre Bauwerke mit Weinbezug. Die 88 ausgezeichneten "Weinsüden Winzer" rücken nun in den Fokus der Produktmarke und werden verstärkt in zukünftige Marketingaktivitäten einbezogen.

Eine vollständige Darstellung der mit dem Gütesiegel "Weinsüden Winzer" gewürdigten Weinbaubetriebe gibt es unter weinsueden-winzer.de.

