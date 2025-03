Luigi Lavazza Deutschland GmbH

Lavazza Decaf: Entkoffeinierter Caffè mit uneingeschränktem Genuss

Frankfurt/Main

Schonende Entkoffeinierung - ohne chemische Zusatzstoffe und mit vollem Geschmack

Noch einen Caffè nach dem Abendessen genießen oder den Abend mit Freunden bei einem Espresso Martini ausklingen lassen - mit der Lavazza Decaf-Range kein Problem und das ganz ohne Sorge, schlecht schlafen zu können. Das koffeinfreie Angebot des italienischen Kaffeerösters bietet allen Coffee Lovers die Möglichkeit, ihren Caffè-Genuss bewusst und flexibel zu gestalten - ohne dabei auf Geschmack zu verzichten. Ganz nach dem Motto "Anytime is coffee time", fügen sich Lavazza Decaf Intenso My Rich Break und Lavazza Decaf Classico My Easy Day perfekt in einen modernen Lifestyle ein. Auf diese Weise lässt sich Caffè nicht nur zu den gewohnten Anlässen, sondern zu jeder Tageszeit genießen - ob abends nach der Arbeit, zu später Stunde mit Freunden oder sogar als nächtlicher Wohlfühlmoment. Lavazza Decaf bietet zudem koffeinempfindlichen Menschen die Freiheit, sich unbesorgt durch verschiedene Kaffeespezialitäten zu probieren. Das Besondere: Bei beiden Decaf-Sorten setzt Lavazza auf eine natürliche Entkoffeinierung mittels CO2-Verfahren, das ganz ohne chemische Lösungsmittel auskommt und den vollen, gleichbleibenden Caffè-Geschmack bewahrt.

Nachhaltig, natürlich, voll im Geschmack - so macht Lavazza mit CO2 den koffeinfreien Unterschied

Caffè ist längst mehr als ein klassischer Wachmacher. In entkoffeinierter Form wird er individuell in jeder Lebenslage zelebriert - ob tagsüber oder am Abend. Aber was bedeutet eigentlich "entkoffeiniert"? Hierbei werden die Kaffeebohnen auf spezielle Weise verarbeitet, sodass sich der Koffeingehalt einer Tasse Caffè um etwa 97 % reduziert und nur wenige Spuren des Koffeins zurückbleiben. Die Entkoffeinierung kann dabei auf unterschiedliche Weise erfolgen - doch nicht alle Methoden sind gleichwertig.

Lavazza setzt bei der Decaf-Range bewusst auf das CO2-Verfahren, das besonders schonend und umweltfreundlich ist. Es kommt vollständig ohne chemische Lösungsmittel wie Dichlormethan oder Ethylacetat aus. So geht's: Die noch grünen, ungerösteten Kaffeebohnen werden zunächst mit Wasserdampf behandelt, um ihre Poren zu öffnen. Anschließend durchströmt flüssiges Kohlendioxid die Bohnen unter Druck und löst gezielt das Koffein heraus. Nach der Extraktion wird das CO2 gereinigt und wiederverwendet, sodass Ressourcen geschont und die natürlichen Aromastoffe der Bohnen erhalten bleiben. Anschließend trocknen die Bohnen in heißer Luft, bevor sie für die Lagerung und spätere Röstung vorbereitet werden. Anders als bei chemischen Verfahren bleibt der Geschmack des Caffès mit der CO2-Entkoffeinierung intensiv und authentisch. Damit bietet diese Methode klare Vorteile gegenüber anderen Verfahren, wie dem Schweizer-Wasser-Prozess, dem Entkoffeinieren durch Lösungsmittel oder einer Triglycerid-basierten Entkoffeinierung.

Lavazza Decaf - immer der richtige Moment für koffeinfreien Genuss

Die Lavazza Decaf-Range bietet für jeden Geschmack die passende Zubereitungsform. Ob ganze Bohnen, gemahlener Kaffee für Filtermaschine bzw. Mokka-Kocher oder Kaffeekapseln, die mit NCC[1]-Maschinen kompatibel sind - Lavazza sorgt für vollen, koffeinfreien Caffè-Genuss ganz nach persönlichen Vorlieben.

Lavazza Decaf Intenso My Rich Break (Intensität 6/10) bietet ein vollmundiges Aroma mit holzigen Noten und eignet sich besonders für Milchmischgetränke wie Cappuccino.

Lavazza Decaf Classico My Easy Day (Intensität 3/10) besticht durch seine delikate Aromatik mit Anklängen von Trockenfrüchten und Honig - perfekt für Espresso oder Caffè Crema.

Lavazza Decaf Intenso My Rich Break und Lavazza Decaf Classico My Easy Day als ganze Bohne sind für 10,99 EUR (UVP[2]) je 500-g-Packung im Handel und online unter www.lavazza.de. erhältlich. In gemahlener Form sind beide Produkte in 250-g-Packungen zum Preis von je 6,49 EUR (UVP) verfügbar. Außerdem ist Lavazza Decaf auch in den Varianten NCC (3,99 EUR UVP) und A Modo Mio (6,49 EUR UVP) erhältlich.

Über die Lavazza Gruppe

Lavazza wurde 1895 in Turin gegründet und befindet sich seit vier Generationen im Besitz der Familie Lavazza. Heute ist der Konzern mit einem Umsatz von über 3 Milliarden Euro und führenden Spitzenmarken wie Lavazza, Carte Noire, Merrild und Kicking Horse einer der führenden Akteure in der globalen Kaffeeszene. Die Group agiert in allen Geschäftsbereichen und ist in 140 Märkten, mit acht Produktionsstätten in fünf Ländern und etwa 5500 Mitarbeitern in der ganzen Welt aktiv. Die globale Präsenz der Group ist das Ergebnis von mehr als 125 Jahren Wachstum. Die mehr als 30 Milliarden Tassen Lavazza-Kaffee, die jedes Jahr produziert werden, sind der Beweis für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die weiterhin das Ziel vor Augen hat, den bestmöglichen Kaffee in allen Variationen anzubieten, indem man jeden Aspekt der Lieferkette berücksichtigt, von der Auswahl des Rohmaterials bis zum Produkt in der Tasse.

Die Lavazza Group hat die Kaffeekultur revolutioniert, indem sie kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert hat: von der Erfindung, die den ersten Erfolg des Unternehmens kennzeichnete - das Kaffee Blending - bis zur Entwicklung innovativer Verpackungslösungen; vom ersten Espresso, der im Weltraum getrunken wurde, bis zu den Dutzenden von Industriepatenten. Die Fähigkeit, der Zeit voraus zu sein, spiegelt sich auch in der Ausrichtung auf Nachhaltigkeit - wirtschaftlich, sozial und ökologisch - wider, die seit jeher ein Maßstab für die Unternehmensstrategien ist. "Jeden Morgen eine bessere Welt erschaffen" - das ist der Unternehmenszweck der Lavazza Group, der darauf abzielt, für Mitarbeiter, Verbraucher, Aktionäre und die Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist, einen nachhaltigen Wert zu schaffen und dabei Wettbewerbsfähigkeit mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu verbinden.

[1] Nespresso Compatible Capsules

[2] Preise liegen allein im Ermessen des Handels.

