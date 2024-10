WIESBADEN (ots) - - Am 15. Mai 2022 hatten 20 % der Personen ab 15 Jahren einen akademischen Abschluss - Höchster Anteil an Akademikerinnen und Akademiker in München (41 %), höchster Anteil an Promovierten in Heidelberg und Jena (7 %) - Ergebnisse zu Bildung und Erwerbstätigkeit ab sofort in der Zensusdatenbank verfügbar Am 15. Mai 2022 hatten in Deutschland 20 % ...

mehr