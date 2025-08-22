ARD Mediathek

Neue Dating-Show "City of Love" bringt Singles auf Stadttour

Stuttgart (ots)

Vier Folgen / ab Freitag, 29. August 2025, zu sehen in der ARD Mediathek

In der neuen Dating-Show "City of Love" kommen Singles zu einem ungewöhnlichen Blind Date zusammen. In jeder Folge geht es in einer Rikscha durch eine andere Stadt: München, Frankfurt, Freiburg und Stuttgart stehen auf dem Reiseplan. Eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. Immer mit der Frage: Wird aus dem gemeinsamen Städtetrip eine Lovestory? Unerwartete Challenges und romantische Orte sorgen bei den Dates für Spannung und Schmetterlinge - vom Gourmet-Tasting über einen Street Art Contest bis zum Hochhaus-Running. Am Ende steht die Entscheidung an: Wollen sich die Singles wiedersehen oder gehen sie getrennte Wege? Moderiert wird das Format von Lola Weippert. Unterwegs als Liebes-Amor fiebert sie mit den Paaren mit, ist bei der Stadtrundfahrt per Tablet zugeschaltet und kurbelt stockende Gespräche wieder an. "City of Love" wird produziert von SWR und hr. Alle vier Folgen sind ab dem 29. August 2025 in der ARD Mediathek verfügbar.

Städtetrip zum Verlieben

Die neue Reise-Dating-Show "City of Love" kombiniert in bisher einzigartiger Weise die Themen Reise und Dating. Die Zuschauer:innen erleben mit, wie Singles einander kennenlernen und Städte auf ungewöhnliche Art erleben. Die Challenges, die die Kandidat:innen zusammen bestehen müssen, finden an markanten Orten statt und haben mit regionalen Besonderheiten oder mit der lokalen Szene zu tun. Ob beim romantischen Picknick mit Blick auf Stuttgart, beim Rudern auf dem Main, bei einem floralen Date im Palmengarten in Frankfurt oder beim Sprung vom Dach des Münchner Olympiastadions mit dem "Flying Fox". Romantik und Action lassen den Puls und vielleicht auch die Herzen höherschlagen.

Lola Weippert: "absolute Neuheit am Dating-Himmel"

Moderatorin Lola Weippert über das außergewöhnliche Konzept: "Es gab noch nie diese Symbiose aus: Ich kann mich in einen Menschen und in eine Stadt verlieben. Das Format bietet beides, was es zu einer absoluten Neuheit am Dating-Himmel macht!"

Romantik und Stadtabenteuer ab 29. August

Produziert von SWR und hr, verspricht "City of Love" nicht nur romantische Momente, sondern auch spannende Einblicke in die Vielfalt deutscher Städte. Ein Trailer bietet einen ersten Vorgeschmack auf das Format. Alle vier Folgen von "City of Love" sind ab dem 29. August 2025 in der ARD Mediathek abrufbar.

